-चिपळूण-गुहागर रस्त्यावरील प्रवास धोकादायक

चिपळूण, ता. ६ : चिपळूण तालुक्याला लागून गुहागर हा समुद्रकिनारा लाभला आहे. त्यामुळे याकडे पर्यटकांची ओढ व ओघ जास्त आहे; परंतु या तालुक्याकडे जाणारा रस्ता खूप खराब तर आहेच शिवाय रस्त्यावर आलेली झाडीझुडापे व गवत यामुळे टू व्हीलर, रिक्षाने प्रवास करणे धोकादायक ठरत आहे.
गुहागर हे पर्यटनक्षेत्र असल्यामुळे येथे पर्यटकांची नेहमीच गर्दी असते आणि येथे पोहोचण्यासाठी चिपळूण-गुहागर हाच मुख्य रोड आहे; परंतु याच रस्त्यावर गवत, झाडी रस्त्यावर आल्यामुळे प्रवास भीतीदायक ठरत आहे. झाडीझुडपांमुळे मुळ रस्ता अरुंद त्यातच धोकादायक वळणे यामुळे प्रवास जीवघेणा होत आहे. रस्त्यावर वाहनांची गर्दी त्यातच वाहनांचा भरधाव वेग यामुळे लहान वाहनांसाठी धोकादायक व प्रवाशांच्या जिवाशी खेळण्यासारखे आहे.
पर्यटनास चालना देण्यासाठी रस्ता रुंदीकरण व काँक्रिटीकरण करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला; पण गेल्या पाच वर्षात जेमतेम गुहागर ते रायपूरपर्यंतचे काम रखडत पूर्ण झाले. रामपूर ते चिपळूण शहरापर्यंतच्या कामात अजिबात प्रगती नाही त्यातच जुन्या मूळ रस्त्यावर आलेली झाडी, गवत यामुळे असा जीवघेणा प्रवास करावा लागतो.
