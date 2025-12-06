महामानवाच्या विचारांचा वारसा जपा
सचिन कोर्लेकर ः खारेपाटण बुद्धविहार येथे महापरिनिर्वाण दिन
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. ६ : भारत देशात विविध जाती-धर्माचे लोक एकसंघ राहत आहेत, ही सर्व किमया डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला दिलेल्या संविधानाची आहे. म्हणून महामानवांचे विचार जिवंत ठेवणे काळाची गरज आहे, असे प्रतिपादन बौद्धजन सेवा संघ विभाग खारेपाटण या संघटनेचे सचिव सचिन कोर्लेकर यांनी काढले. खारेपाटण-बुद्धविहार येथे आयोजित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिन अभिवादन कार्यक्रमात ते बोलत होते.
पंचशील विकास मंडळ खारेपाटणचे अध्यक्ष भरत पाटणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या कार्यक्रमाला बौद्धजन सेवा संघाचे अध्यक्ष चंद्रकांत कांबळे, सचिव सागर पोमेडकर, कार्यकर्ते दीपक पगारे, दीपक जाधव, बुरंबावडे गावचे माजी सरपंच रवींद्र शिंगे, पायरी सावक संघ नडगिवे या मंडळाचे अध्यक्ष प्रभाकर पगारे, मोहन पगारे, सम्यकनगर खारेपाटणचे कार्यकर्ते प्रनोल कांबळे, संघमित्र महिला मंडळाच्या अध्यक्षा संकिता पाटणकर, सचिव आस्था पाटणकर, पंचशील विकास मंडळाचे माजी अध्यक्ष संतोष पाटणकर, कार्यकर्ते संतोष जुवारकर, संतोष तुरळकर, ज्येष्ठ कार्यकर्ते मधुकर पाटणकर, अशोक पाटणकर आदी उपस्थित होते.
प्रारंभी पंचशीलनगर येथील डॉ. आंबेडकर यांच्या अर्धपुतळ्याला भरत पाटणकर व संकिता पाटणकर यांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण केला. चंद्रकांत कांबळे व कार्यकर्त्यांच्या हस्ते डॉ. आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. बुद्धविहारात बौद्धचार्य संतोष पाटणकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सामुदायिक बौद्ध धम्म पूजापाठ घेण्यात आला. यामध्ये सर्व धम्म बांधवांनी सहभाग घेतला.
कार्यक्रमानिमित्त शुक्रवारी (ता. ५) रात्री बुद्धविहार ते बस स्थानकमार्गे डॉ. आंबेडकर पुतळ्यापर्यंत मशाल फेरी काढण्यात आली. यावेळी भीम-बुद्धगीते गाऊन डॉ. आंबेडकर यांना अभिवादन करण्यात आले. नडगिवे येथील बौद्ध बांधवांनी नडगिवे बौद्धवाडी ते खारेपाटण बुद्धविहार अशी पायी फेरी काढून आदरांजली वाहिली. सागर पोमेडकर यांनी सूत्रसंचालन केले. संतोष पाटणकर यांनी आभार मानले.
