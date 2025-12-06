हिवाळी विशेष गाड्यांना
हिवाळी विशेष गाड्यांना थांबे द्या
प्रवाशी सेवा समिती ; रेल्वेला निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
खेड, ता. ६ : कोकण रेल्वेमार्गावर धावणाऱ्या हिवाळी विशेष गाड्यांच्या थांब्यांमध्ये महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे तालुके पुन्हा एकदा दुर्लक्षित झाल्याचा आरोप करत अखंड कोकण रेल्वे प्रवासी सेवा समिती, महाराष्ट्र यांनी मध्यरेल्वेला निवेदन दिले आहे.
मुंबई–करमळी, लोकमान्य टिळक टर्मिनस–तिरूअनंतपुरम उत्तर तसेच भविष्यात जाहीर होणाऱ्या सर्व हिवाळी विशेष गाड्यांना माणगाव, महाड, लांजा, राजापूर, वैभववाडी आणि सावंतवाडी या तालुक्यांतील स्थानकांवर थांबे देण्यात यावेत, अशी मागणी समितीचे सचिव अक्षय महापदी यांनी केली आहे.
ख्रिसमस आणि नववर्षाच्या सुट्यांदरम्यान गोव्याबरोबरच महाराष्ट्रातही पर्यटकांची मोठी वर्दळ असते. त्याचबरोबर शालेय सुट्यांमुळे स्थानिक नागरिक मोठ्या प्रमाणात आपल्या गावी जातात. नियमित गाड्यांचे आरक्षण पूर्ण भरलेले असल्याने प्रवाशांची अपेक्षा विशेष गाड्यांवर होती; मात्र महाराष्ट्रातील अनेक तालुक्यांना थांबे न दिल्यामुळे प्रवाशांचा हिरमोड झाल्याचे समितीने सांगितले. रत्नागिरी ते कणकवली या १११ किलोमीटरच्या पट्ट्यात एकाही विशेष गाडीला थांबा नाही. या गाड्या नेमक्या कोणासाठी सोडल्या जातात? असा प्रश्नही समितीने उपस्थित केला आहे. तिरुअनंतपुरम विशेष गाडी सावंतवाडीच्या पुढे १५- २० किमी अंतरावर सलग थांबे घेते; परंतु महाराष्ट्रात कोणताही अतिरिक्त थांबा न देण्याचा निर्णय अयोग्य असल्याचे समितीचे मत आहे. समितीने वीर, विलवडे, राजापूर रोड, वैभववाडी रोड आणि सावंतवाडी रोड या स्थानकांवर तातडीने थांबे सुरू करण्याची मागणी करत आरक्षण सुरू होण्यापूर्वीच निर्णय घेण्याची विनंती केली आहे. प्रवासी सेवा समितीने रेल्वे प्रशासनाकडून याबाबत त्वरित सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
