मेढा जय गणेश मंदिराचा जानेवारीत वर्धापन
देवस्थान समिती ः धार्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमांसह स्पर्धा
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. ६ : शहरातील मेढा येथील ज्योतिर्भास्कर जयंत साळगावकर यांनी उभारलेल्या आणि पर्यटकांचे आकर्षण असलेल्या जय गणेश मंदिराचा २१ वा वर्धापन दिन सोहळा १९, २० व २१ जानेवारीला साजरा होणार आहे. यनिमित्त विविध धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम तसेच स्पर्धांचे आयोजन केले आहे. देवस्थानतर्फे आज पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
येथील चिवला बीच हॉटेलमध्ये पत्रकार परिषद झाली. संजय शिंदे, प्रकाश कुशे, भालचंद्र केळुसकर, शैलेश लुडबे उपस्थित होते.
जयंत साळगावकर यांचे सुपुत्र जयेंद्र साळगावकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली वर्धापन दिन सोहळा साजरा करण्यात येणार आहे.
यानिमित्त १९ जानेवारीला सायंकाळी चारला नांदी व सुश्राव्य गायन, साडेपाचला गणेश आरती स्पर्धा होणार आहे. ही स्पर्धा मालवण तालुक्यातील शाळांसाठी असून, पहिला गट (पाचवी ते सातवी), दुसरा गट (आठवी ते दहावी) असे गट आहेत. प्रथम येणाऱ्या १० संघांना सहभाग मिळेल. कोणत्याही एका आरतीचे सादरीकरण करावे. पारंपरिक वाद्यांची संगीत साथ असेल. पहिल्या गटातील तीन क्रमांकांना अनुक्रमे ३०००, २०००, १०००, उत्तेजनार्थ दोघांना ५०० रुपये, दुसऱ्या गटासाठी ५०००, ३०००, २००० रुपये, उत्तेजनार्थ दोघांना १००० रुपये अशी पारितोषिके देण्यात येणार आहेत. २० ला सायंकाळी ६ वाजता गणेश आरती स्पर्धेतील खुल्या गटाची स्पर्धा होईल.
यामध्ये २० वर्षे वयांवरील स्पर्धक सहभागी होऊ शकतात. प्रथम तीन विजेत्यांना ७०००, ५०००, ३००० रुपये, उत्तेजनार्थ १५००, १५०० रुपये अशी पारितोषिके आहेत. रात्री नऊला दशावतारी नाटक होईल.
२१ जानेवारीला उकडीचे मोदक स्पर्धा
२१ ला सायंकाळी मालवण शहर मर्यादित महिलांसाठी उकडीचे मोदक स्पर्धा होणार असून, प्रथम येणाऱ्या १५ महिलांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. स्पर्धक महिलेने २१ मोदकांचे ताट सादर करावयाचे आहे. स्पर्धेतील प्रथम तीन क्रमांकांना प्रत्येकी १५०० रुपये पारितोषिक दिले जाईल.
रात्री प्रसिद्ध दशावतार कलाकार नितीन आसयेकर यांच्या देवी भूमिका दशावतार लोकनाट्य कला मंडळाचा ‘बाळूमामा’ यांच्यावर आधारित दशावतार नाट्यप्रयोग सादर होणार आहे.
२२ जानेवारीला अभंग स्पर्धा
२२ जानेवारीला खुल्या गटाची अभंग स्पर्धा होणार असून, १५ संघांना प्रवेश देण्यात येईल. विजेत्यांना अनुक्रमे ३०००, २०००, १५०० रुपये आणि उत्तेजनार्थ तीन बक्षिसे १००० रुपये अशी पारितोषिके देण्यात येतील, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. सर्वांनी या वर्धापन दिन सोहळ्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले.
