डॉ. आंबेडकराना अभिवादन करण्यासाठी लोटला जनसागर
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना
खेडवासीयांकडून अभिवादन
खेड, ता. ६ : भारतीय घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ६९व्या महापरिनिर्वाण दिनी शहरातील जिजामाता उद्यानातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याला अभिवादन करण्यासाठी गर्दी झाली होती.
६९व्या महापरिनिर्वाण दिनाच्या पूर्वसंध्येला खेड तालुका बौद्ध समाजसेवा संघाच्यावतीने तालुकाध्यक्ष मंदार हळदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन ते जिजामाता उद्यान अशी कँडल मार्च पदयात्रा काढून महामानवाला अभिवादन करण्यात आले. आज सकाळी विविध संघटना, पक्षाच्यावतीने अभिवादन करण्यात आले. दिवसभर अभिवादन करण्यासाठी अनुयायी येतच होते. या वेळी विविध पक्ष व संघटनांनी अनुयायांसाठी पाणी, चहा बिस्किट वाटप यांचे स्टॉल लावण्यात आले होते.
