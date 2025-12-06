तळगडावर सापडला गुप्त दरवाजा
रायगड ः जिल्ह्यातील तळगडावर सापडलेला गुप्त दरवाजा.
खेड ः हा गुप्त दरवाजा शोधण्यासाठी दुर्गरत्न प्रतिष्ठानच्या मावळ्यांनी विशेष मेहनत घेतली.
दुर्गरत्न प्रतिष्ठानची मेहनत; छत्रपती शिवरायांनी १६४८ मध्ये जिंकला
सकाळ वृत्तसेवा
खेड, ता. ६ : रायगड जिल्ह्यातील तळा शहरातील ऐतिहासिक तळगड असलेल्या किल्ल्यावर शिवकालीन गुप्त दरवाजा सापडला आहे. हा गुप्त दरवाजा शोधण्यासाठी दुर्गरत्न प्रतिष्ठान महाराष्ट्र राज्य यांनी विशेष मेहनत घेतली.
अभ्यासकांकडून गडाची माहिती, नकाशा घेत या प्रतिष्ठानच्या शिवभक्तांनी फावडे, टिकाव, पहारी हाती घेऊन हा गुप्त दरवाजा शोधून काढला. हा दरवाजा शोधण्यासाठी दोन मोहिमा राबवण्यात आल्या होत्या. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी १६४८ ला तळगड आदिलशहाकडून जिंकून घेतला होता. त्यानंतर १६५९ ला अफजलखानाच्या स्वारीच्यावेळी सिद्दीने या तळगडाला वेढा घातला असल्याची माहिती आहे. तळगड हा किल्ला तसा लहान आहे. त्यामुळे याचा घेरपण लहान असल्याने हा गड दक्षिणोत्तर पसरलेला आहे. या तळगडावर गुप्त दरवाजा असल्याची माहिती दुर्गरत्न प्रतिष्ठानला मिळाली. त्यानुसार प्रतिष्ठानच्या सदस्यांनी अभ्यासकांची भेट घेत अभ्यासकांकडून गडाचा नकाशा समजून घेतला आणि त्यानंतर गडाची माहिती घेतल्यानंतर गडावर एक गुप्त दरवाजा असल्याचे लक्षात आले.
पहिल्या मोहिमेत १५ ते २० सदस्यांनी अर्धा मातीचा ढिगारा उपसून काढला. पुन्हा दुसऱ्या दिवशी ४५ ते ५० सदस्यांनी विशेष मेहनत घेऊन चोर दरवाजा शोधून काढला. यानंतर दरवाजाचा आजूबाजूचा परिसर स्वच्छ करण्यात आला. त्या ठिकाणी आकर्षक रांगोळी काढून फुलांच्या हाराने दरवाजा परिसर सजवण्यात आला होता.
