घरफोड्या निघाला स्थानिक

संशयित अटकेत; रोणापाल प्रकरणाचा छडा
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. ६ ः रोणापाल येथे भर दिवसा झालेल्या घरफोडीतील संशयिताला पकडण्यात पोलिसांना यश आले असून त्याला अटक करण्यात आली आहे. अजय अर्जुन गावडे (वय २७, रा. रोणापाल, भरडवाडी, ता. सावंतवाडी) असे त्याचे नाव आहे. या गुन्ह्यातील तो प्रमुख संशियत असल्याचे तपासात निष्पन्न झाल्याची माहिती सहाय्यक पोलिस निरीक्षक गजेंद्र पालवे यांनी दिली.
गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी विविध तांत्रिक पुरावे, घटनास्थळावरील पडताळणी, संशयितांच्या हालचालींचा मागोवा घेत प्रभावी तपास सुरू ठेवला. त्यादरम्यान गोपनीय माहितीच्या आधारे संशयिताचा ठावठिकाणा मिळवत शुक्रवारी (ता. ५) त्याला अटक करण्यात आली. पुढील चौकशीत संशयिताकडून ३० हजार रुपयांची रोख रक्कम आणि सुमारे ६.५ ग्रॅमचे सोन्याचे दागिने असा ऐवज पोलिसांनी हस्तगत केला. ही घरफोडीची घटना आठ दिवसांपूर्वी घडली होती. प्राथमिक तपासात पोलिसांना अजय गावडे याच्यावर संशय होता. पोलिसांनी कसून तपास केला असता चोरीत त्याचा सहभाग असल्याचे उघड झाले. त्याला न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे. ही कारवाई सहाय्यक पोलिस निरीक्षक गजेंद्र पालवे, सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक संजय गवस, तात्या कोळेकर, पोलिस हवालदार राजेश गवस, सिद्धार्थ माळकर, राजू कापसे, श्री. पालकर, महिला हवालदार संगीता वरक यांच्या टिमने केली.
पोलिसांनी गस्त वाढवावा
अलीकडे परिसरात घरफोड्या आणि चोरीच्या घटना वाढत आहेत. दिवसाढवळ्या घडणाऱ्या गुन्ह्यांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पोलिसांनी गस्त वाढवून तांत्रिक तपास अधिक मजबूत करण्याची गरज आहे. नागरिकांनीही सावधगिरी बाळगून संशयास्पद हालचालींची तत्काळ माहिती पोलिसांना देणे आवश्यक असल्याचे मत काही नागरिकांनी व्यक्त केले.
