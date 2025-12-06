राजापूर-फासकीत अडकलेल्या बिबट्याची शिकार
फासकीत अडकलेल्या बिबट्याची शिकार?
देवीहसोळमधील प्रकार; हातापायाचे पंजे घेतले कापून
राजापूर, ता. ६ : तालुक्यातील देवीहसोळ गावामध्ये नदी किनाऱ्यालगत माडाच्या बागेमध्ये बिबट्याची शिकार करून त्याच्या पायाचे व हाताचे पंजे कापून घेण्यात आले. फासकीमध्ये अडकवून बिबट्याला ठार मारून त्याला लगतच असलेल्या नदीमध्ये फेकून दिल्याचा धक्कादायक प्रकार पुढे आला आहे. या बिबट्याचा मृतदेह आता सडण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. याबाबत फारशी चर्चा न झाल्याने या प्रकरणाबाबत संशय वाढला आहे.
दरम्यान, या घटनेबाबत वनविभागही अनभिज्ञ असून, सोशल मीडियावर याबाबची माहिती व फोटो व्हायरल झाल्यानंतर आता वनविभागाला जाग आली आहे. वनविभागाचे अधिकारी शनिवारी सायंकाळी घटनास्थळी रवाना झाले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची वास्तवता आता साऱ्यांसमोर येणार आहे.
तालुक्यातील पश्चिमेकडील एका गावात बिबट्याचा मृतदेह सापडल्याची माहिती असलेली पोस्ट त्या गावातील अनेक व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये मोठ्या प्रमाणावर फिरत आहे. या बिबट्याच्या मृतदेहाचे विद्रुप स्वरूप, हातापायाचे छाटलेले पंजे या चर्चेमुळे या परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. सदरचे हे गाव देवीहसोळ असल्याचे पुढे आले आहे; मात्र, याबाबत राजापूर वनविभागाला काहीच थांगपत्ता नसल्याचे पुढे आले आहे. वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार, अशा घटनेचे तातडीने पंचनामे, तपास व नमुने संकलन अपेक्षित असते; मात्र याबाबत वनविभागाच अनभिज्ञ असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
--------------------------
चौकट
माहिती का दिली नाही?
या प्रकरणी वनविभागाने सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी. अशा प्रकारे बागेत बिबट्या फासकीत अडकलेला असताना बागमालकांनी का कळवले नाही? स्थानिक पोलिसपाटील यांनीही याबाबत काहीच माहिती का दिली नाही? असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
---------------------------------
कोट
तालुक्यातील देवीहसोळ गावात नदी किनाऱ्यालगत अशाप्रकारे बिबट्याचा मृतदेह असल्याची सोशल मीडियावरील पोस्ट आपल्याकडेही शनिवारी दुपारी आली. आपण तातडीने त्याची दखल घेतली असून, पथकासह घटनास्थळी जाऊन पंचनामा करण्याचे काम हाती घेतले.
- जयराम बावदाने, वनपाल, राजापूर
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.