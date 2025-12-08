वाढदिवसाच्या खर्चातून शाळेत दंत तपासणी शिबिर
चिपळूण ः घाणेखुंट जिल्हा परिषद शाळेत आरोग्य साहित्य वाटप करताना जय भवानी मित्र मंडळाचे पदाधिकारी
वाढदिवसाच्या खर्चातून शाळेत दंत शिबिर
तुषार खताते यांचा उपक्रम ; घाणेखुंट येथे आयोजन
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ८ ः जय भवानी मित्र मंडळ घाणेखुंटचे सदस्य आणि रोटरॅक्ट रत्नागिरी झोन अध्यक्ष तुषार खताते यांच्यावतीने वाढदिवसानिमित्त आदर्श शाळा घाणेखुंट नं. २ आणि उर्दू शाळा घाणेखुंट येथे दंत तपासणी शिबिर घेण्यात आले. यामध्ये विद्यार्थांची मोफत तपासणी करण्यात आली.
जय भवानी मित्र मंडळाचे सर्व सदस्य गेल्या काही वर्षांपासून वाढदिवस साजरा न करता त्या खर्चातून गावातील शाळांमध्ये एक वाढदिवस शाळेसाठी या उपक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांना विविध साहित्य उपलब्ध करून देत आहेत. तसेच शाळेच्या प्रगतीसाठी आवश्यक भौतिक सुविधाही निर्माण करत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या उत्तम आरोग्यासाठी आरोग्य तपासणी शिबिर आयोजित करण्यावर त्यांचा भर आहे. मंडळाचे सदस्य तुषार खताते यांनी आपल्या वाढदिवसासाठी होणारा अनावश्यक खर्च टाळून विद्यार्थ्यांसाठी मोफत दंत तपासणी शिबिर आयोजित केले होते. या शिबिरामध्ये योगिता दंत महाविद्यालयाच्या डॉक्टरांनी विद्यार्थ्यांना दातांची काळजी कशी घ्यावी, कोणत्यावेळी काय खाऊ नये, याबाबत मार्गदर्शन केले. ज्या विद्यार्थ्यांना दातांच्या समस्या आहेत, त्यांच्यावर दंत महाविद्यालयात उपचार केले जाणार आहेत. विद्यार्थ्यांना मोफत टूथब्रश आणि टूथपेस्टचे वाटप करण्यात आले. मुख्याध्यापकांनी खताते यांचे आभार मानले. यावेळी सरपंच राजू ठसाळे, रोटरॅक्ट क्लब लोटेचे अध्यक्ष शुभम काते, जय भवानी मित्र मंडळ अध्यक्ष अनिकेत काते, विक्रम पवार आदी उपस्थित होते.
