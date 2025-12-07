कचरा टाकणारा सापडताच सावळवाडीत दंड ठोठावला
कचरा टाकणारा सापडताच
सावळवाडीत दंड ठोठावला
मळेवाड ग्रामपंचायतीतर्फे कारवाई
सकाळ वृत्तसेवा
मळेवाड, ता. ७ ः ग्रामपंचायत मळेवाड कोंडुरे हद्दीत मळेवाड-शिरोडा मार्गावर सावळवाडी येथे रस्त्यालगत कचरा टाकल्याप्रकरणी ग्रामपंचायतीकडून दंड वसूल करण्यात आला.
मळेवाड कोंडुरे ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत सावळवाडी येथे रस्त्यालगत कचरा टाकून अस्वच्छता केली जात असल्याची माहिती उपसरपंच हेमंत मराठे यांना ग्रामस्थ आपा काळोजी यांनी मोबाईलवर संपर्क करून दिली. त्यानंतर मराठे यांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली असता जेवणासाठी तयार करण्यात येणाऱ्या डिश, पत्रावळींसाठी वापरण्यात येणाऱ्या पेपरचे टाकाऊ तुकडे, पेपर रिम व इतर कचरा मोठ्या पिशवीत भरून तो रस्त्यालगत टाकल्याचे दिसून आले. यावेळी कचरा टाकणाऱ्या व्यक्तीला विचारणा करून ग्रामपंचायतीने त्याच्याकडून २५०० रुपये दंड वसूल केला. तसेच टाकलेला कचरा पुन्हा गाडीत भरून नेण्यास सांगितले. या कारवाईबाबत ग्रामस्थांनी समाधान व्यक्त केले.
