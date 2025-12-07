सचिन मर्गजच्या मृत्युमागे घातपात
09129
सचिन मर्गजच्या मृत्यूमागे घातपात
वेर्लेवासीयांचा आरोप; सखोल चौकशीची पोलिसांकडे मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ७ ः वेर्ले (ता. सावंतवाडी) गावात बंदुकीच्या गोळीने मृत्युमुखी पडलेल्या सचिन मर्गज यांच्या मृत्यूमागे केवळ सुप्रियन डांटस याचाच नव्हे, तर आणखी काही जणांचा समावेश असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. याप्रकरणी राजकीय दबाव वापरला जात असून या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी आणि पीडित कुटुंबाला न्याय मिळावा, यासाठी ग्रामस्थांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. जर योग्य न्याय मिळाला नाही, तर तीव्र आंदोलन छेजण्याचा इशारा दिला आहे.
वेर्ले येथील ग्रामस्थांनी यासंदर्भात सावंतवाडी पोलिस निरीक्षक अमोल चव्हाण यांना लेखी निवेदन दिले. निवेदनात म्हटले आहे, की ‘सचिन मर्गज हा शेतकरी कुटुंबातील एकुलता एक आधार होता. त्याच्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची आहे. या घटनेमागे सुप्रियन डांटस याच्यासह इतर लोकांचा हात असण्याची शक्यता पीडित कुटुंबाने वर्तवली आहे. झालेला प्रकार अत्यंत संशयास्पद असून, यावर राजकीय दबाव वापरला जात असल्याचा आरोप कुटुंबाने केला आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे.’
दरम्यान, या प्रकाराबाबत पोलिस निरीक्षकांनी तातडीने पत्रकार परिषद घेऊन या प्रकरणाची सविस्तर माहिती जनतेला द्यावी, अशी मागणीही ग्रामस्थांनी केली आहे. तसेच वेर्ले, शिरशिंगे, कलंबिस्त, ओवळीये, सांगेली आदी सह्याद्री पट्ट्यातील गावांमध्ये स्थानिक तरुणांना हाताशी धरून बाहेरील शिकारी लोक येतात आणि असे बेकायदेशीर प्रकार घडतात, या संदर्भातही कसून चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे. ग्रामस्थांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे आता सावंतवाडी पोलिस पुढे कोणती कारवाई करतात? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.