वात्सल्यमंदिरात रंगला अनोखा आनंदोत्सव
बालगृहातील १४२ मुलांचा सहभाग ; गाणी, नृत्य, पथनाट्यांचे सादरीकरण
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. ८ ः तालुक्यातील ओणी येथील वात्सल्यमंदीर यांच्या सौजन्याने आयोजित आनंद मेळाव्यात सहभागी झालेल्या अनाथ व निराधार मुलांनी विविध उपक्रम सादर करीत आनंदोत्सव साजरा केला. या मेळाव्यामध्ये जिल्ह्यातील विविध ठिकाणच्या बालगृहातील सुमारे १४२ मुले सहभागी झालेली होती.
अनाथ, निराधार झालेली मुले जिल्ह्यातील मातृमंदिर देवरुख, कै. ना. प. अभ्यंकर निरीक्षणगृह, सांदिपनी गुरुकुल कुडवली, वात्सल्य मंदीर ओणी, रत्नागिरीतील कनिष्ठ मुलींचे बालगृह, माहेर बालगृह आणि कै. जानकीबाई तेंडुलकर महिलाश्रम लांजा या बालगृहामध्ये राहून शिक्षण घेत आहेत. या मुलांना एकत्रित करीत गेल्या काही वर्षांपासून तालुक्यातील ओणी येथील वात्सल्यमंदीर यांच्या सौजन्याने आनंद मेळाव्याचे आयोजन केले जात आहे. यावेळी संस्थाध्यक्ष डॉ. महेंद्र मोहन, उपाध्यक्ष प्रदीप संसारे, गीता प्रभू, भारती चव्हाण, महादेव पाटील, प्रतिभा गुजर, देवेंद्र गुजर आदी संचालकांसह विनोद मिरगुले, अभय तेली, रूपेश रेडेकर, बी. के. गोंडाळ उपस्थित होते.
कार्यक्रमात राष्ट्र सेवा दलाचे महामंत्री बाबासाहेब नदाफ यांनी ‘जग हे सुंदर’ हे गाणे सादर केले. त्यांना गोवा येथील सेवा दलाचे कार्यकर्ते बाबनी मापारी यांनी साथ दिली. तसेच सांस्कृतिक कार्यक्रामध्ये ‘आम्ही भारताचे लोक.. ही थीम घेवून सर्व सहभागी संस्थानी वेगवेगळी नृत्ये, पथनाट्य, समूहगीत सादर केली. रत्नागिरी येथील कुणाल पाटील यांनी ‘स्त्री वेषा’मध्ये सादर केलेल्या लावणीला प्रचंड उत्साहात दाद मिळाली. माजी विद्यार्थी महेशकुमार यांनी वासुदेव हे नृत्य सादर करून सर्व बालमने जिंकून घेतली. नरेश कांबळे यांनी पोस्टमनच्या वेषात ‘मी वात्सल्य मंदीर बोलतोय’ याचे पत्रवाचन केले. यावेळी भारतीय सजग नागरिक म्हणून एकात्तर वेळा रक्तदान करणारे महेशकुमार, बत्तीस वेळा रक्तदान करणारे गणेश कुडगावकर, एकतीस वेळा रक्तदान करणारे राजन चव्हाण, डॉ. मयुरेश साखळकर यांच्या वैद्यकीय सेवेबद्दल, सुंदर सम्राज्ञी अंकिता चौघुले यांचा मानपत्र व सन्मानचिन्ह देवून सत्कार करण्यात आला.
प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांचा सन्मान
रत्नागिरी जिल्ह्यातील सात बालगृहात गेल्या अनेक वर्षापासून प्रामाणिक आणि निष्ठेने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा भारतीय सजग नागरिक म्हणून मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. त्यात कर्मचारी रमेश कांबळे, आशिष राठोड, मंगेश सुतार, रेश्मा साडविलकर, सरिता मोंडे, सपना रसाळ, विजया कांबळे, संतोष पवार, अश्विनी झोरे यांचा भारतीय सजग नागरिक म्हणून शाल व मानपत्र देऊन सत्कार करण्यात आला. चित्रकला स्पर्धेमध्ये यश संपादन केलेले स्वाती ताडे, वैशाली पवार, पूनम कांबळे, घोषवाक्य स्पर्धेतील अलका वाघमारे, राधिका गुरव, अविनाश ठाकूर, निबंध स्पर्धेतील स्वप्नील पवार, मनीष घाग, प्रतीक जोशी यांचाही सत्कार करण्यात आला.