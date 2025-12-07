विद्यार्थी रमले पक्षीविश्वाच्या सानिध्यात
वालावल : ‘वेटलँड क्लब’मार्फत श्री देव लक्ष्मीनारायण तलाव परिसरात पक्षी निरीक्षणासाठी क्षेत्रभेट आयोजित केली. (छायाचित्र ः अजय सावंत)
वालावलमध्ये ‘क्षेत्रभेट’; ‘किंगफिशर’सह विविध पक्ष्यांची नोंद
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. ७ ः नर्मदाबाई अनंत शिवाजी देसाई विद्यालय वालावल, संत राऊळ महाराज महाविद्यालय कुडाळ व महाराष्ट्र बायोडायव्हर्सिटी बोर्ड यांच्या संयुक्त विद्यमाने वालावल हायस्कूलच्या ‘वेटलँड क्लब’मार्फत वालावल येथील प्रसिद्ध असलेल्या श्री देव लक्ष्मीनारायण तलाव परिसरात पक्षी निरीक्षणासाठी क्षेत्रभेट आयोजित केली होती.
पाणथळ शाळा या अनुषंगाने पर्यटन गाव असलेल्या वालावल येथील लक्ष्मीनारायण मंदिराशेजारील तलावाचे जैवविविधतेच्या अनुषंगाने महत्त्व अधोरेखित व्हावे, तलावाचे संवर्धन, संरक्षण व पाणथळ जागेवर कोणते पक्षी येतात, त्याची विद्यार्थ्यांना शास्त्रीय माहिती मिळावी, या उद्देशाने वालावल विद्यालयाच्या वेटलँड क्लब व राष्ट्रीय हरित सेनेमार्फत ही विशेष क्षेत्रभेट सकाळच्या प्रहरी आयोजित करण्यात आली.
पक्षी निरीक्षण व जैवविविधता या संदर्भाने क्षेत्रभेटीमध्ये विद्यार्थ्यांनी कोणती काळजी घ्यावी, याबाबत निसर्ग अभ्यासक प्रवीण सावंत यांनी मार्गदर्शन केले. त्यानंतर तलाव प्रदेशातील पक्ष्यांचे निरीक्षण करण्यात आले. यावेळी उघड्या चोचीचा करकोचा, मैना, किंगफिशर (खंड्या), तारवाली भिंगरी, बामणी काईट, लिटल इग्रेट, पाँड हेरान आदी सुमारे पंधरा ते वीस पक्ष्यांचे विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष निरीक्षण केले. पाणथळ प्रदेश हे निसर्ग विघातक कचऱ्यापासून सुरक्षित राहिले, तर पक्षी वाचणार आहेत. त्यामुळे निसर्गही वाचणार आहे, याबाबत विद्यार्थ्यांचा निसर्ग विषयक दृष्टिकोन विकसित करण्यात आला. पक्षी निरीक्षण केल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी तलावाच्या काठावर बसून निरीक्षणे नोंदवली. पाणथळ प्रदेशाचे रेखाटन तसेच चित्रेही काढली. या क्षेत्रभेटीमध्ये वालावल विद्यालयाचे संतोष गोसावी, विशाल कदम, भाग्यविधाता वारंग तसेच निसर्ग अभ्यासक मयुरी चव्हाण, साक्षी चव्हाण सहभागी झाले. क्षेत्रभेटीसाठी विद्यालयाचे मुख्याध्यापक नारायण कोठावळे, कुडाळ महाविद्यालयाचे सहयोगी प्राध्यापक डॉ. योगेश कोळी यांचे सहकार्य व मार्गदर्शन लाभले.
विद्यार्थ्यांना पुस्तक भेट
या क्षात्रभेटीच्या निमित्ताने डॉ. योगेश कोळी, भाग्यश्री परब, प्रवीण सावंत यांनी तयार केलेले ''बर्ड लाईफ ऑफ सिंधुदुर्ग'' हे शास्त्रीय पुस्तक विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी भेट देण्यात आले.
