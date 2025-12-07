बाबासाहेबांनी बहुजनांना प्रवाहात आणले
उमेश गाळवणकर ः कुडाळ बॅ. नाथ पै शिक्षण संस्थेत अभिवादन
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. ७ ः भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बहुजन समाजाला ‘शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा’, असा संदेश दिला. शिकल्याशिवाय ज्ञान मिळणार नाही आणि संघटित झाल्याशिवाय न्याय मिळणार नाही आणि न्यायासाठी संघर्ष करण्याची तयारी ठेवा, अशी शिकवण दिली. भारतातील दलित समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे महान कार्य केले. त्यासाठी संविधानाचा भक्कम आधार दिला. त्यांची शिकवण अंगीकारणे हे आपले सर्वांचे कर्तव्य आहे, असे प्रतिपादन बॅ. नाथ पै शिक्षण संस्थेचे चेअरमन उमेश गाळवणकर यांनी केले.
बॅ. नाथ पै शिक्षण संस्थेमध्ये बॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. ते म्हणाले, ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी जे महान संविधान जगाला दिले, त्यातील प्रत्येक कलम भारतीयांना न्याय, हक्क व माणुसकी बहाल करणारी आहेत. त्याचा यथोचित अंगीकार करून भारताला समर्थ बनवूया.’
या वेळी डॉ. आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार घालून अभिवादन करण्यात आले. या कार्यक्रमाला प्रा. अरुण मर्गज, प्रा. कल्पना भंडारी, प्रा. चैताली बांदेकर व विद्यार्थी बहुसंख्येने उपस्थित होते. प्रा. मर्गज यांनी डॉ. बाबासाहेब यांनी सांगितलेली प्रज्ञा, शील व करुणा या त्रिसूत्रीचा वापर करून कार्य करूया. सामान्यातल्या सामान्याला आपल्याबरोबर नेत विकास प्रक्रियेमध्ये सामील करून घेऊया. त्यांना जेव्हा समान न्याय, बंधुता व मानवतेचा एकमेकांकडून अनुभव येईल, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने त्यांची शिकवण अंगीकारली, असे म्हणता येईल, असे सांगत डॉ. आंबेडकरांना अभिवादन केले.
