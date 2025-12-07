डॉ. आंबेडकर म्हणजे ज्ञानाचा महासागर
डॉ. आंबेडकर म्हणजे ज्ञानाचा महासागर
विशाल मोहिते ः सावंतवाडीत बौद्ध महासभेतर्फे अभिवादन
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ७ ः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सर्व संकटांवर मात करून स्वकर्तृत्वाने देशाचे संविधान निर्माते झाले. त्यांनी याच संविधानात सर्वांना समान संधी देण्याचा प्रयत्न केला. भारतीय संविधानात समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता ही त्रिसूत्री समाविष्ट करून त्यांनी बंधुत्वाचा संदेश देशवासीयांना दिला आहे. म्हणूनच त्यांना ज्ञानाचा अथांग सागर असे म्हटले जाते, असे प्रतिपादन स्पर्धा परीक्षेचे मार्गदर्शक विशाल मोहिते यांनी येथे केले.
भारतीय बौद्ध महासभेतर्फे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाज मंदिर सभागृहात शनिवारी (ता. ६) आयोजित केलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण कार्यक्रमाच्या अभिवादन कार्यक्रमात ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी बौद्ध महासभेचे बुधाजी कांबळी होते. यावेळी महिला विभागाचे अध्यक्ष मीनाक्षी तेंडुलकर उपस्थित होत्या. ममता जाधव यांनी प्रास्ताविक केले.
अध्यक्ष कांबळी यांनी, प्रत्येकाने भारतीय संविधान समजून घेणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. मीनाक्षी तेंडुलकर यांनी बाबासाहेबांच्या विचारांचे पालन प्रत्येकाने करावे, असे आवाहन केले. केशव जाधव, भालचंद्र जाधव, बाबासाहेब निकाळजे आदींनी अभिवादन केले. अभिवादन कार्यक्रमाची सुरुवात शुक्रवारी (ता. ५) रात्री भीमगीत कार्यक्रमाने झाली. अमन अणावकर, तुषार जाधव, ममता जाधव, मोहन माजगावकर आदींनी भीमगीते सादर केली. रात्री बाराला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याला पुष्पहार घालून पूजापाठ घेण्यात आला. शनिवारी सकाळी त्रिशरण पंचशील आदी पूजाविधी झाले. प्रा. देविदास बोर्डे, सामाजिक बांधिलकीचे रवी जाधव, प्रियदर्शनी जाधव, चंद्रशेखर जाधव यांनी अभिवादन केले. दुपारच्या अभिमान कार्यक्रमापूर्वी माजी मंत्री तथा आमदार दीपक केसरकर यांनी बाबासाहेबांच्या पुतळ्याला पुष्पहार घालून अभिवादन केले. सायंकाळी सद्भावना भीमज्योती रॅली काढली. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन देविदास बोर्डे यांच्या हस्ते करण्यात आले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्यान तथा प्रेरणाभूमीमध्ये त्याचा समारोप करण्यात आला.
