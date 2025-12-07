तणनाशक प्यायलेल्या वाभवेतील एकाचा मृत्यू
09181
तणनाशक प्यायलेल्या
वाभवेतील एकाचा मृत्यू
वैभववाडी, ता. ७ ः तणनाशक प्यायलेल्या वाभवे कोंडवाडी येथील समाधान दिगंबर रावराणे (वय ४६) याचा आज पहाटे उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. गुरुवारी (ता. ४) त्याने दारूच्या नशेत तणनाशक प्राशन केले होते. याबाबतची खबर त्याचा भाऊ संदीप रावराणे याने वैभववाडी पोलिसांत दिली.
पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, कणकवली येथील खासगी रुग्णालयात समाधान याच्यावर उपचार सुरू होते. गुरुवारी दुपारी पावणेतीनच्या सुमारास लाकडे ठेवण्याच्या जागी ठेवलेल्या बाटलीतील तणनाशक दारूच्या नशेत तो प्यायला होता. घरातील मंडळींना ही माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी तातडीने त्याला कणकवली येथील खासगी रुग्णालयात दाखल केले. गेले तीन दिवस त्याच्यावर उपचार सुरू होते. आज पहाटे त्याचा मृत्यू झाला. समाधान याच्या मागे आई, पत्नी, मुले, भाऊ, भावजय असा परिवार आहे. दरम्यान, तणनाशक प्यायल्यामुळे मृत्यू झाल्याचा गेल्या पंधरा दिवसांतील हा तिसरा प्रकार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.