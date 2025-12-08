कणकवली : खड्डे बुजवले
फोटो : kan81.jpg
09228
हुंबरट : येथील मार्गावरील खड्डे बुजविण्यात आल्याने वाहनचालक, नागरिकांतून समाधान व्यक्त झाले.
हुंबरट-फोंडाघाट मार्गावरील
खड्डे बुजविल्याने समाधान
सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. ८ : तालुक्यातील हुंबरट-फोंडाघाट मार्गावरील खड्डे बुजविल्याने नागरिकांतून समाधान व्यक्त झाले. यंदाच्या पावसाळ्यात या मार्गावर ठिकठिकाणी खड्डे पडल्याने वाहन चालकांची मोठी गैरसोय होत होती.
हुंबरट-फोंडाघाट मार्गावरील खड्डे तातडीने बुजावेत, अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा हुंबरट ग्रामस्थांनी दिला होता. त्याचबरोबर पालकमंत्री नीतेश राणे, बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता दिनेशकुमार बागुल यांनाही याबाबतचे निवेदन देण्यात आले होते. त्याअनुषंगाने गेल्या आठवड्यात श्री. बागुल यांनी या मार्गाची पाहणी करून, ठेकेदाराला खड्डे बुजविण्याचे निर्देश दिले होते. गेल्या दोन दिवसांपासून खडी आणि डांबराचा वापर करून हुंबरट ते फोंडा या हद्दीतील खड्डे बुजविण्यात आले. त्यामुळे हुंबरटवासीयांतून समाधान व्यक्त झाले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.