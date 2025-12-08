पंतप्रधान आवास कामावर प्रश्नचिन्ह
देवगड नगरपंचायत सभा : दर्जाबाबत नगरसेवक बांदेकरांचा सवाल
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. ८ः शहरातील जामसंडे परिसरात पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत सुरु असलेल्या घरकुल इमारत बांधकामाच्या एकूणच दर्जाबाबत नगरसेवक नितीन बांदेकर यांनी काही प्रश्न उपस्थित करुन भविष्यात इमारत धोकादायक झाल्यास त्याला जबाबदार कोण? अशी विचारणा केली. गरीब कुटुंबियांच्या जीवाशी खेळणे योग्य नसल्याचे सांगुन कामापेक्षा अधिक देयके अदा करणे कुठल्या निकषांत बसते? प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करीत असेल तर मग सर्वसामान्य नागरिकांच्या घरासाठी जाचक अटी कशाला? असाही प्रश्न उपस्थित केला.
येथील देवगड जामसंडे नगरपंचायतीची सर्वसाधारण सभा नगराध्यक्षा साक्षी प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली नगरपंचायतीच्या सभागृहात झाली. मंचावर प्रशासकीय अधिकारी लक्ष्मण लोंढे, नगरसेवक शरद ठुकरूल, प्रणाली माने आदी उपस्थित होते. नगरपंचायतीच्या माध्यमातून जामसंडे परिसरात सुरू असलेल्या पंतप्रधान आवास घरकुल इमारतीच्या बांधकामांच्या अनुषंगाने श्री. बांदेकर यांनी विविध प्रश्न उपस्थित केले. यापूर्वीचे केलेले बांधकाम हटवून संबधितास दंड करण्याच्या दिलेल्या अहवालाचे काय झाले? हा अहवाल सभेच्या पटलावर का ठेवण्यात आला नाही? याबाबत झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्तही नाही. शिवाय पुन्हा त्याच जागी बांधकाम सुरू असून त्याच्या एकूणच दर्जाबाबत शंका उपस्थित करुन भविष्यात इमारत धोकादायक झाल्यास त्याला जबाबदार कोण? सर्वसामान्य जनतेच्या जीविताशी खेळणे नैतिकता म्हणून न पटणारी गोष्ट आहे. अशा इमारतीच्या स्थापत्य अहवालाबाबत प्रशासन गंभीर नसेल तर मग सर्वसामान्य जनतेला त्यांची घरे, इमारती बांधताना अटी कशाला? आदी प्रश्नांची सरबत्ती करण्यात आली. शहरातील नव्याने बांधलेल्या एका रस्त्यावरील पुलाच्या संदर्भात आजच्या बैठकीत पुन्हा एकदा भाजपचे स्विकृत नगरसेवक चंद्रकांत कावले यांनी आपण यापूर्वी तक्रार करूनही संबंधित ठेकेदाराचे बिल अदा करण्यात आल्यावरून प्रशासनाला घेरण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांची मिलीभगत आहे का? असेही सुनावले. कामापेक्षा वाढीव अंदाजपत्रक केली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. याबाबत चौकशी करण्याची मागणी करताना केलेल्या विधानावरुन श्री. ठुकरुल यांनी त्यांना रोखले. तर नगरपंचायत प्रशासनाचे नियमाला अधिन राहून कामकाज होत नसल्याबद्दल श्री. बांदेकर यांनी नाराजी व्यक्त केली. शहरातील एका ठिकाणच्या सांडपाण्याबाबत दंडात्मक कारवाई करण्यात आल्याचा विषय नगरसेवक संतोष तारी यांनी उपस्थित करुन यापूर्वीच्या तक्रारींवर किती कारवाई झाली असा मुद्दा मांडला. शहरासाठीच्या नादुरुस्त शौचालय टाकी स्वच्छ करण्याच्या वाहनाचा मुद्दा उपस्थित करून यासाठी पर्यायी व्यवस्था काय केली? अशी विचारणा करण्यात आली. इ-टॉयलेट कार्यान्वित नसल्याकडेही लक्ष वेधण्यात आले. बैठकीत चर्चिले गेलेले विषय इतिवृत्तात नसल्याचा मुद्दाही श्री. बांदेकर यांनी मांडला. लघू नळयोजना, भटकी कुत्री याच्या अनुषंगानेही चर्चा झाली.
चौकट
दहीबाव नदीपात्रात बंधारे बांधणार
शहरातील संभाव्य पाणी टंचाई टाळण्यासाठी नळयोजनेच्या दहिबांव येथील नदीपात्रात बंधारे बांधण्यासाठी चर्चेअंती परवानगी देण्यात आली. पात्रात गाळ साचू नये यासाठी घातलेले बंधारे पावसापूर्वी काढण्यात यावेत असे सुचवण्यात आले. वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेतंर्गत शहरात ‘नमो उद्यान’ विकसित करण्यासाठीच्या जागेबाबत चर्चा करण्यात आली. जागा निश्चितीनंतर पुन्हा बैठक घेऊन ठिकाण कायम करण्याचे सुचवले.
