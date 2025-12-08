कुणकेरी क्रीडा, कला मंडळाच्या अध्यक्षपदी नितीन सावंत
swt89.jpg
09318
कुणकेरी: येथील क्रीडा कला मंडळाच्या अध्यक्षपदी नितीन सावंत यांची निवड झाल्यानंतर मंडळाच्या सदस्यांनी त्यांचे अभिनंदन केले.
कुणकेरी क्रीडा, कला मंडळाच्या
अध्यक्षपदी नितीन सावंत
सावंतवाडी, ता. ८: कुणकेरी येथील क्रीडा आणि कला विकास मंडळ अध्यक्षपदी नितीन सावंत यांची निवड करण्यात आली. क्रीडा व कलात्मक संस्कृतीला व्यासपीठ प्राप्त करून देण्यासाठी तसेच ग्रामीण भागामध्ये वाचन चळवळ रुजविण्यासाठी कुणकेरी गावामध्ये क्रीडा आणि कला विकास मंडळाची स्थापना करण्यात आली होती. गेली ४१ वर्षे हे मंडळ विविध कलात्मक, क्रीडात्मक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक उपक्रम यशस्वीपणे राबवित असून गावाच्या विकास कार्यात तसेच सामाजिक चळवळीमध्ये सक्रीय आहे. नुकतीच या मंडळाच्या नवीन कार्यकरणीची निवड करण्यात आली. या मंडळाच्या अध्यक्षपदी जिल्हा परिषदचे शिक्षक नितीन सावंत यांची सर्वानुमते निवड करण्यात आली. उपाध्यक्षपदी जिल्हा परिषदचे आदर्श तसेच उपक्रमशील शिक्षक अरविंद सरनोबत यांची सर्वानुमते निवड करण्यात आली.
मंडळाच्या सचिवपदी राजन गोविंद मडवळ, सहसचिवपदी एकनाथ गोविंद सावंत, खजिनदारपदी विश्राम सुधाकर सावंत तसेच संचालक म्हणून माजी सभापती प्रमोद मोहन सावंत, निता नितीन सावंत, भरत भाऊ सावंत, गणेश दत्ताराम परब, रचना रघुनाथ आळवे, रोहिणी रमेश गावडे यांची निवड करण्यात आली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.