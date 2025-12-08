माहू बोरघरमध्ये पर्यावरणसह आरोग्याचा संदेश
-rat८p१५.jpg-
25O09316
आदिशक्ती समितीच्यावतीने गरोदर मातांची ओटी भरणी करताना महिला.
------
गरोदर मातांसाठी आगळा उपक्रम
माहू बोरघरमध्ये पर्यावरणासह आरोग्याचा संदेश ; सहा बंधारे बांधले
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. ८ ः तालुक्यातील माहू बोरघर ग्रामपंचायतीत मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानांतर्गत पर्यावरण महत्त्व आणि निरोगी आरोग्याचा संदेश देण्यात आला. या अभियानांतर्गत जलसंवर्धनाकडे महत्त्वाचे पाऊल टाकण्यात आले. माहू परिसरातील चिलबाचा ओहोळ येथे तब्बल सहा वनराई विजयी बंधारे बांधून पाणलोट क्षेत्र बळकट करण्याचे कार्य करण्यात आले.
या उपक्रमात मुंडे महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी श्रमदान करून पर्यावरण संवर्धनाला हातभार लावला. याच कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने आदिशक्ती समिती माहू बोरघर यांच्या माध्यमातून गरोदर मातांची ओटी भरणी हा आगळावेगळा उपक्रमही झाला. मातृसुरक्षेला आणि पोषणाला प्राधान्य देत आयोजित करण्यात आलेल्या या कार्यक्रमात रांगोळी स्पर्धा तसेच पोषण आहाराचे महत्त्व अधोरेखित करणारा विशेष उपक्रम घेण्यात आला. गावातील महिलांनी विविध पोषक पदार्थांचे आकर्षक प्रदर्शन मांडून आरोग्यदायी आहाराच्या संकल्पनेला सुंदर रूप दिले. ग्रामपंचायत अधिकारी सुप्रिया चांदिवडे यांनी गरोदर मातांना गर्भावस्थेत आवश्यक पोषण, आहाराची काळजी तसेच आरोग्यविषयक सूचना दिल्या. या वेळी विस्तार अधिकारी पवन गोसावी, माजी सरपंच विजय बाईत, अंगणवाडी सेविका रिया बैकर, रेश्मा मोरे, तन्वी जाधव, रंजिता जाधव, वैशाली जाधव, ग्रामपंचायत कर्मचारी प्रकाश नामुगडे, अशोक लाखण आदी उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.