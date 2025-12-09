दापोली ः पाळंदेच्या वैभव बोरकरांची बैलगाडी ठरली अव्वल
दापोली ः तालुक्यातील लाडघर येथे आयोजित बैलगाडी शर्यतीत वैभव बोरकर यांच्या बैलगाडीने प्रथम क्रमांक मिळविला.
पाळंदेच्या वैभव बोरकरांची बैलगाडी प्रथम
लाडघर येथे दत्त मंडळाच्यावतीने शर्यत; दापोलीतील १८ गाड्यांचा सहभाग
सकाळ वृत्तसेवा
दापोली, ता. ९ ः तालुक्यातील लाडघर येथील श्री दत्त मंडळाच्यावतीने समुद्रकिनारी रविवारी (ता. ७) रंगलेल्या पारंपरिक बैलगाडी शर्यतीत पाळंदे येथील वैभव बोरकर यांच्या बैलगाडीने प्रथम क्रमांक पटकावला. यामध्ये तालुक्यातील १८ बैलगाड्या सहभागी झालेल्या होत्या.
समुद्राच्या खाऱ्या वाऱ्यात, ओलसर वाळूतून धावणाऱ्या बैलांची जोडी आणि गाडीवानाचा तोल सांभाळत केलेली स्पर्धात्मक धाव उपस्थित प्रेक्षकांमध्ये रोमांच निर्माण करणारी ठरली. बोरकर यांच्या बैलगाडीने दमदार कामगिरी करून प्रथम क्रमांक पटकावला. त्यांचा वेग आणि गाडीवानाचे कौशल्य याला प्रेक्षकांनी दाद दिली. सचिन जाधव (कर्दे) यांनी त्यांच्या बैलगाडीच्या जोरदार धावणीवर द्वितीय क्रमांक मिळवला तर प्रदीप नार्वेकर (लाडघर) यांच्या बैलगाडीने स्पर्धेतील अचूक समतोल आणि नियंत्रित वेगाच्या जोरावर तृतीय क्रमांक पटकावला. तसेच चौथा क्रमांक मिळवणाऱ्या नितेश बोरकर यांना रोख रक्कम व पारितोषिक देऊन गौरवण्यात आले. शर्यतीवेळी बैलांचे सजवलेले शृंगार, पारंपरिक पेहरावातील गाडीवान आणि किनार्यावर दणाणून गेलेले ‘जय हरीनारायण’चे घोष कोकणातील सांस्कृतिक उत्सवाला रंगत आणणारे ठरले. समुद्रकिनारी होणारी बैलगाडी शर्यत ही स्थानिकांसाठी भावनिक आणि सांस्कृतिक वारसा असल्याचे त्यांनी आयोजकांनी सांगितले. पर्यटकांनीही अशा पारंपरिक उपक्रमांना प्रोत्साहन द्यावे, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली. लाडघरच्या किनार्यावर सूर्यास्ताच्या पार्श्वभूमीवर रंगलेली ही शर्यत केवळ खेळ नव्हे, तर कोकणातील लोकजीवन, परंपरा आणि उत्साह यांचे दर्शन घडवणारा विलक्षण अनुभव ठरला.
