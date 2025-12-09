राजापूर ः महात्मा गांधी हे सर्व धर्मीयांचेच

rat9p3.jpg-
राजापूर ः गांधीविचार व्याख्यानमालेमध्ये मार्गदर्शन करताना साहित्यिक अजय कांडर. सोबत व्यासपिठावर उपस्थित डावीकडून अॅड. वासुदेव तुळसणकर, डॉ. राजाराम राठोड, अॅड. भालचंद्र सुपेकर आदी.
महात्मा गांधी हे सर्वधर्मियांचेच
अजय कांडर; राजापूरमध्ये गांधीविचार व्याख्यानमाला
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. ९ : महात्मा गांधींना कोणत्याही एका धर्मात मर्यादित करता येणार नाही, ते सर्व धर्मांचे आहेत. महात्मा गांधी हे केवळ व्यक्तिमत्त्व नसून एक चळवळ आहे. जगाला नैतिकतेचे अधिष्ठान देणारे महात्मा गांधींचे विचार समजून घ्यायचे असतील तर प्रथम माणूसपण अंगीकारावे लागते, असे प्रतिपादन साहित्यिक अजय कांडर यांनी ''अजूनही जिवंत आहे गांधी'' या विषयावर बोलताना केले.
ओणी पंचक्रोशी शिक्षण मंडळ संचलित नूतन विद्यामंदिर व कनिष्ठ महाविद्यालय आणि राजापूर येथील कोकण मराठी साहित्य परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने गांधीतीर्थ स्वच्छ शाळा राज्यस्तरीय प्रतियोगिता अभियानांतर्गत गांधी विचार व्याख्यानमालेत ते बोलत होते. त्याचे उद्घाटन संस्थाध्यक्ष अॅड. वासुदेव तुळसणकर यांच्या उपस्थितीत झाले. या प्रसंगी आबासाहेब मराठे महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. राजाराम राठोड, सरकारी वकील अॅड. भालचंद्र सुपेकर, कार्यवाह अॅड. गुरूदत्त खानविलकर, शाळा समिती अध्यक्ष विजयकुमार वागळे, संचालक डॉ. शैलेश शिंदेदेसाई, ए. डी. पाटील, चंद्रकांत जानस्कर डॉ. महेंद्र मोहन यांसह प्रशालेचे मुख्याध्यापक विनोद मिरगुले हे उपस्थित होते.
व्याख्यानमाला कार्यक्रमाचे उद्घाटन अॅड. वासुदेव तुळसणकर यांच्या हस्ते, तर महात्मा गांधी यांच्या प्रतिमेचे पूजन साहित्यिक अजय कांडर यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी कांडर म्हणाले, महात्मा गांधीविचार स्पष्ट करताना त्यांनी बुद्ध आणि विठ्ठल यांच्या जीवनतत्त्वांचा दाखला देत गांधी समजून घ्यायचे असतील तर या मुल्यांचा अभ्यास करावा लागेल. स्वत:वर प्रेम करणे, स्वतःला ओळखणे आणि आपली गुणवत्ता सातत्याने वाढवत राहणे यातच गांधींचा खरा संदेश आहे, असे त्यांनी सांगितले.
या प्रसंगी तुळसणकर म्हणाले, आजचे व्याख्यान हे सखोल ज्ञानाचे प्रतीक आहे. गांधीजींचे विचार आत्मसात करून ते प्रत्यक्ष आचरणात आणणे, ही वेळेची गरज असल्याचे मत मांडले. दरम्यान, कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक वाजंत्री तर सूत्रसंचालन सुनील जाधव यांनी, आभार प्रदर्शन शुभांगी शिंदेदेसाई यांनी केले.
