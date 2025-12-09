चिपळूण-बांधकाम प्रकरणी तहसीलदारांनी दिली नोटीस
सावर्डेतील बांधकामाला
तहसीलदारांची नोटीस
परवानगी न घेता काम ; महामार्गाच्या जागेत अतिक्रमण
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ९ : सावर्डे गावातील बाजारपेठेत ग्रामपंचायत सदस्य अजित राजाराम कोकाटे व लायन्स क्लब सदस्य गिरीश राजाराम कोकाटे यांनी व्यावसायिक इमारत बांधली आहे. ही इमारत बांधताना शासकीय नियमानुसार आवश्यक ते अंतर न सोडता व नगररचनाकर यांची परवानगी न घेता बांधकाम केले. या प्रकरणी तहसीलदारांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग ६६ च्या पूर्वी संपादित केलेल्या जागेत हे अतिक्रमण केले आहे. ही बाब अशोक काजरोळकर यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग यांच्याकडे तक्रार केली. त्यानुसार राष्ट्रीय महामार्ग उपविभागीय अभियंता यांनी खातरजमा करून अतिक्रमित बांधकाम काढून टाकण्याबाबत अजित कोकाटे व गिरीश कोकाटे यांना नोटीस बजावली आहे. त्यामध्ये अतिक्रमित बांधकाम स्वतः काढून टाकावे अन्यथा पोलिस संरक्षणात काढले जाईल, असे नमूद केले आहे.
याच इमारतीचा दुसरा भाग हा पारंपरिक नाल्यामध्ये असल्याची तक्रार अशोक काजरोळकर यांनी तहसीलदार, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली होती. सावर्डे मंडळ अधिकारी यांनी तहसीलदारांना सादर केलेल्या अहवालात इमारतीचा एक पिलर शासकीय नाल्यात असल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे इमारत मालकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. १५ दिवसात मोजणी करून मोजणी नकाशा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत अन्यथा महाराष्ट्र महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम ५० नुसार कारवाई करण्यात येईल, असे नोटिसीमध्ये नमूद केले आहे.
