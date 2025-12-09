विद्यार्थ्यांनो, प्रेम, विनम्रतेने कलेला प्रकाशमान करा
विद्यार्थ्यांनो, प्रेम, विनम्रतेने कलेला प्रकाशमान करा
अभिनेते डॉ. गिरीश ओक ः कुडाळ बॅ. नाथ पै सेंट्रल स्कूलमध्ये स्नेहसंमेलन
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. ९ ः अंगी नम्रता, प्रेम असेल तर या जगात कोणालाही आपलेसे करता येते. राहतो तो देश, करतो ते काम आणि संपर्कात येईल त्या माणसावर प्रेम केल्यास बऱ्याच गोष्टी सोप्या होतात. आपल्यातील कलागुणांवर श्रद्धा, विश्वास ठेवून प्रेम करा, म्हणजे त्यातून तुमच्यातील उद्याचा कलाकार प्रकाशमान होईल, असे प्रतिपादन अभिनेते गिरीश ओक यांनी केले.
डॉ. ओक हे बॅ. नाथ पै सेंटर स्कूलच्या स्नेहसंमेलनाच्या उद्घाटनप्रसंगी अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. ते म्हणाले, ‘‘आपल्यातल्या कलागुणांना, कलावंताला ओळखा. त्याला खत-पाणी घाला आणि ही संधी शाळा, कॉलेजमधून मिळते. त्याचे सोने करा. स्वतःला सिद्ध करा. स्नेहसंमेलन हे त्याचे फार मोठे व्यासपीठ आहे, त्याचा येथोचित उपयोग करा. संस्था चेअरमन उमेश गाळवणकर यांची व आमची झालेली ओळख, मैत्री हे आपले पूर्वसुकृत आहे, असे मी समजतो. शाळेच्या बदललेल्या कॅम्पसच्या ऊर्जस्वल परिसराचे श्रेय त्यांनाच जाते. त्यामुळे ही संस्था कुडाळच्या शिरपेचात एक मानाचा तुरा ठरली आहे. छोट्या मुलांना या सांस्कृतिक सोहळ्यात सहभागी केल्याने त्यांना प्रोत्साहन मिळाले.’
यावेळी विशेष प्राविण्य प्राप्त विद्यार्थ्यांना अभिनेते ओक यांच्या हस्ते गौरविण्यात आले.
व्यासपीठावर माधव बापट, प्रांताधिकारी ऐश्वर्या काळुसे, चेअरमन उमेश गाळवणकर, सुंदर गाळवणकर, सौ. गाळवणकर, अमृता गाळवणकर, सेंट्रल स्कूलच्या प्राचार्य चैताली बांदेकर, नर्सिंग महाविद्यालयाच्या प्रा. कल्पना भंडारी, फिजिओथेरपी महाविद्यालय प्रा. डॉ. प्रत्युषरंजन बिस्वाल, महिला रात्र महाविद्यालयाचे प्रा. अरुण मर्गज, बी.एड. महाविद्यालयाचे प्रा. परेश धावडे, बी.एड.च्या माजी प्राचार्य डॉ. दीपाली काजरेकर, प्रा. अनुष्का रेवंडकर, शिक्षक पालक संघाचे विठोबा सावंत, संतोष वालावलकर, डॉ. जी. टी. राणे, डॉ. सिद्धेश बांदेकर, पल्लवी कामत आदी उपस्थित होते.
मंदार जोशी यांनी सूत्रसंचालन केले.
संस्थेचे कार्य कौतुकास्पद ः साठे
अपर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे म्हणाल्या, ‘विद्यार्थ्यांच्या जीवनातील या महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक सोहळ्यात सहभागी करून घेतल्याबद्दल आयोजकांचे आभार. डॉ. ओक यांच्या हस्ते आपला सत्कार होतो आहे आणि त्यांच्यासोबत कला आनंद घेता येतो, ही फार आनंदाची बाब आहे. कोरोना काळात संस्थेने केलेल्या कामगिरीचे कौतुक आहे.’