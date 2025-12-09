कुर्धेत आगीत गोदाम खाक
पावसः पावस-पूर्णगड या मार्गावरील जिनेंद्रनगर परिसरामध्ये निकीता राजेंद्र रसाळ यांच्या गोदामाला आग लागली. इमारतीचे व त्यामध्ये असलेल्या वस्तूंचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. रत्नागिरी नगरपालिकेचा बंब, फिनोलेक्स कंपनीच्या बंब घटनास्थळी दाखल झाला. बंबाबरोबरच स्थानिक ग्रामस्थांनी आग आटोक्यात आणण्यासाठी मेहनत घेतली. यामध्ये रसाळ यांचे सुमारे २६ लाखाचे नुकसान झाले. त्याची चित्रमय झलक...
rat9p19.jpg
09563
पावस ः कुर्धे जिनेंद्रनगर येथे रसाळ यांच्या गोदामाला लागलेली आग.
rat9p20.jpg-
09564
कुर्धे येथे आगीवर नियंत्रण मिळविताना अग्निशमन कर्मचारी.
rat9p21.jpg-
09565
कुर्धे येथील आगीत खाक झालेले गोदाम.
rat9p22.jpg-
09566
आग आटोक्यात आणण्यासाठी फिनोलेक्स कंपनी आणि रत्नागिरी पालिकेचा अग्निशमन बंब तातडीने घटनास्थळी दाखल झाला.
