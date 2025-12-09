रत्नागिरी- आस्थाचा दिव्यांग प्रेरणा पुरस्कार
रत्नागिरी : आस्थाचा दिव्यांग प्रेरणा पुरस्कार धीरज साटविलकर याला प्रदान करताना जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे.
आस्थाचा दिव्यांग प्रेरणा पुरस्कार
धीरज साटविलकर याला प्रदान
रत्नागिरी, ता. ९ : आस्था सोशल फाउंडेशन संस्थेमार्फत दिव्यांग प्रेरणा पुरस्कार हरहुन्नरी कलाकार धीरज राजेंद्र साटविलकर यांना जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. जागतिक दिव्यांगदिनी देण्यात येणारा हा पुरस्कार आज जिल्हा परिषद आयोजित कार्यक्रमात प्रदान करण्यात आला. पाच हजार रुपये, शाल, श्रीफळ व सन्मानचिन्ह असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे.
या प्रसंगी जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी सुनीता शिरभाते, रत्नागिरी बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता बिराजे, शिक्षणाधिकारी किरण लोहार, अॅड. धुरत व आस्था सोशल फाउंडेशनच्या सचिव सुरेखा पाथरे, साटविलकर कुटुंबीय उपस्थित होते. विशेष म्हणजे धीरजने आपल्या पायाने वैदेही रानडे यांचे रेखाचित्र काढून त्यांना ते या प्रसंगी भेट दिले.
