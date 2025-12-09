साखरपा : देवरूख महाविद्यालयाच्या कथाकथन स्पर्धेत प्रथम
rat9p23.jpg-
09572
साखरपा : विजेत्या स्पर्धकांसह प्राचार्य डॉ. नरेंद्र तेंडोलकर, परीक्षक अमित पंडित, मंजिरी गोखले.
----------
डीबीजेच्या मीरा पोंक्षे कथाकथनमध्ये प्रथम
देवरूख महाविद्यालयात स्पर्धा ; सिद्धी झोरे द्वितीय
सकाळ वृत्तसेवा
साखरपा, ता. ९ः देवरूख येथील आठल्ये-सप्रे-पित्रे महाविद्यालयातर्फे घेण्यात आलेल्या कोकण विभागस्तरीय कथाकथन स्पर्धेत चिपळूणच्या डीबीजे महाविद्यालयाच्या मीरा पोंक्षे या विद्यार्थिनीने प्रथम पारितोषिक मिळवले.
संस्थापक ज. द. कुलकर्णी यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ ही स्पर्धा आयोजित केली जाते. यंदाचे स्पर्धेचे हे २४ वे वर्ष आहे. यंदा स्पर्धेत देवरूख महाविद्यालयासह चिपळूण, खेड, निवे, रत्नागिरी येथील स्पर्धक सहभागी झाले होते. स्पर्धेचे परीक्षक म्हणून लेखक अमित पंडित, रत्नागिरी आकाशवाणीच्या मंजिरी गोखले यांनी काम केले. स्पर्धेत चिपळूणच्या डीबीजे महाविद्यालयाच्या मीरा पोंक्षे हिने प्रथम पारितोषिक मिळवले. द्वितीय क्रमांक आठल्ये-सप्रे-पित्रे महाविद्यालयाच्या सिद्धी झोरे हिने मिळवले. तृतीय पारितोषिक उमा तावडे निवे आश्रमशाळा कनिष्ठ महाविद्यालय हिने मिळवले.
उत्तेजनार्थ क्रमांक कावेरी चव्हाण अण्णासाहेब बेहेरे महाविद्यालय, लवेल आणि त्याच महाविद्यालयाच्या प्रतीक्षा कांबळे यांनी मिळवला.
स्पर्धेसाठी प्रा संदीप मुळ्ये, प्रा. सीमा शेट्ये, प्रा. देवयानी जोशी, प्रा शिवराज कांबळे यांच्यासाह प्राचार्य डॉ. नरेंद्र तेंडोलकर उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.