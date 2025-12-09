विज्ञान देशाच्या विकासाचा मूलाधार
शैलेश नाईक ः कोनाळकट्टा प्रशालेत तालुकास्तरीय विज्ञान प्रदर्शन
सकाळ वृत्तसेवा
दोडामार्ग, ता. ९ : अमेरिका, जपान, चीन यांसारख्या राष्ट्रांनी विज्ञानाच्या बळावर महासत्ता म्हणून स्थान मिळवले आहे. विज्ञान हा देशाच्या विकासाचा मूलाधार आहे. आपल्या तालुक्यातूनही भविष्यात मोठे वैज्ञानिक घडले पाहिजेत, यासाठी अशा विज्ञान प्रदर्शनांचे आयोजन नियमित व्हायला हवे, असे प्रतिपादन तिलारी खोरे शिक्षण प्रसारक मंडळाचे उपाध्यक्ष शैलेश दळवी यांनी केले.
एम. आर. नाईक विद्यालय, कोनाळकट्टा येथे जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग व पंचायत समिती, दोडामार्ग यांच्या संयुक्त विद्यमाने ५३ वे तालुकास्तरीय विज्ञान प्रदर्शन आज उत्साहात झाले. विविध शाळांतील शिक्षक, विद्यार्थी, पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. शैलेश दळवी, गटशिक्षणाधिकारी निसार नदाफ, गटसमन्वयक सूर्यकांत नाईक, कोनाळ सरपंच अस्मिता गवस यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. मान्यवरांनी प्रयोगवर्गांना भेट देत विद्यार्थ्यांच्या मॉडेलना दाद दिली.
विज्ञान म्हणजे प्रश्न विचारण्याची वृत्ती, असे सांगत गटशिक्षणाधिकारी नदाफ यांनी, आत्मनिर्भर भारतासाठी विद्यार्थ्यांनी कुतूहल वाढवले पाहिजे. काय केल्यास काय परिणाम होतो, कोणते नवीन प्रयोग करता येतात, याचा शोध विद्यार्थ्यांनी घेत राहिला पाहिजे, असे सांगितले, तर विद्यार्थी उपक्रमशील बनावेत, यासाठी अशा प्रदर्शनांना मोठे महत्त्व आहे. विद्यार्थ्यांची कुशलता आणि सर्जनशीलता या उपक्रमांतून स्पष्ट दिसून येते, असे गटसमन्वयक नाईक यांनी स्पष्ट केले. कोनाळकट्टा विद्यालयातील विद्यार्थी तसेच तालुक्यातील शाळांनी विविध वैज्ञानिक संकल्पना, पर्यावरण, ऊर्जा, तंत्रज्ञान, कृषी नवकल्पना यांवरील मॉडेल सादर केली. उपस्थितांनी विद्यार्थ्यांच्या कल्पकतेचे कौतुक केले.
‘शाळा बंद’चा निर्णय शासनाने मागे घ्यावा
दळवी म्हणाले, ‘फुले, शाहू, आंबेडकर यांच्या प्रगत परंपरेचे राज्य असतानाही ‘पटसंख्या कमी’ हे कारण देत शाळा बंद करण्याचा शासनाने घेतलेला निर्णय योग्य नाही. शाळा चालवण्यासाठी निधी नसणे, हे राज्याला भूषणावह नाही. हा निर्णय शासनाने तातडीने मागे घ्यावा.’
