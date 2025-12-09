संगमेश्वर-करजुवेतील वाळू उपसाप्रकरणी तिघांवर गुन्हा
वाळू उपसाप्रकरणी
तिघांवर गुन्हा
संगमेश्वर, ता. ९ ः करजुवे–वातवाडी परिसरामध्ये कापशी नदीतून सक्शन पंपांच्या साह्याने अवैध वाळू उपसा करत असलेल्या टोळीवर संगमेश्वर पोलिसांनी कारवाई केली. या प्रकरणी तिघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मंडळ अधिकारी सागर अनंत करंबेळे (वय ४२, रा. देवरूख) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ८ डिसेंबर २०२५ ला सायंकाळी सुमारास सूरज उदय नलावडे (रा. करजुवे) याने कापशी नदीतून बेकायदेशीररित्या सुमारे २५ ब्रास वाळू (किंमत अंदाजे २.५० लाख रुपये) उपसून ठेवली होती. त्यानंतर संशयित शकील अहमद (वय २४, रा. उत्तरप्रदेश) व राजकुमार प्रजापती (रा. चिपळूण) हे दोघेही घटनास्थळी येऊन एकमेकांच्या संगनमताने वाळूचे लोडिंग व वाहतूक करत असल्याचे पोलिसांना आढळले.
या कारवाईदरम्यान, पोलिसांनी एकूण ३२ लाख ५० हजार किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला. त्यामध्ये २५ ब्रास वाळू, जेसीबी आणि डंपर जप्त करण्यात आला. ही कारवाई के. आर. सावंत यांनी केली असून, पुढील तपास व्ही. डी. साळवी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
