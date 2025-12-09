कुऱ्हाडीने वार करून दोघांना दुखापत
कुऱ्हाडीने वार करून
दोघांना दुखापत
रत्नागिरी, ता. ९ः शहराजवळील भाटीमिऱ्या येथे शिवीगाळ व दमदाटी करणाऱ्या दोघांविरूद्ध शहर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला. चंद्रशेखर अनंत कचरेकर, संतोष अनंत कचरेकर (दोघेही रा. भाटीमिऱ्या, रत्नागिरी) अशी संशयिताची नावे आहेत. ही घटना सोमवारी (ता. ८) सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास भाटीमिऱ्या येथे घडली. फिर्यादी साहिल नीलेश भाटकर (वय २३, रा. भाटीमिऱ्या, रत्नागिरी) व संशयित हे एकाच परिसरात राहतात. यातील संशयित चंद्रशेखर हा गेल्या काही दिवसांपासून गावीतील येणाऱ्या-जाणाऱ्या लोकांना काही कारण नसताना शिवीगाळ करणे, भीती दाखवणे असे प्रकार करत असे. संशयित चंद्रशेखर याने फिर्यादी साहिल भाटकर यांचे आजोबा शंकर भाटकर हे घराशेजारी फुले काढत असताना तेथे येऊन कुऱ्हाड दाखवून तुला ठार मारून टाकेन, असे बोलून शिवीगाळ केली. त्यामुळे फिर्यादी व साक्षीदार यांनी आजोबा शंकर भाटकर यांना तेथून बाजूला नेले; मात्र झटापटीत संशयित चंद्रशेखर यांच्या हातातील कुऱ्हाड फिर्यादी यांच्या पोटाला व साक्षीदार नीलेश भाटकर यांच्या डाव्या हाताला लागून दुखापत झाली. त्यानंतर संशयित संतोष कचरेकर यांनी त्यांना शिवीगाळ व दमदाटी केली. या प्रकरणी साहिल भाटकर यांनी शहर पोलिसात तक्रार दिली.
----
रिक्षाचालकाकडून
स्वारास मारहाण
रत्नागिरीः कमरेच्या पट्ट्याने मारहाण व दुखापत केल्याप्रकरणी शहर पोलिसात अनोळखी रिक्षाचालकाविरूद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. ही घटना रविवारी (ता. ७) सायंकाळी सव्वासातच्या सुमारास प्रमोद महाजन क्रीडासंकुलाच्या बाजूला घडली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी रेहान गणी मुल्ला (वय २८, रा. निलकंठ कॉम्प्लेक्स मच्छीमार्केट, रत्नागिरी) हे दुचाकीवरून मिरकरवाडा येथे जात होते. प्रमोद महाजन क्रीडासंकूल येथील पानटपरीवर पान घेण्यास थांबले व पानाची ऑर्डर देऊन लघुशंकेला जात असताना वाटेत उभ्या असलेल्या रिक्षाचालकास रिक्षा पुढे घेण्यास सांगितले. या कारणावरून अज्ञात रिक्षाचालकाने फिर्यादी रेहान मुल्ला यांना कमरेच्या पट्ट्याने मारहाण केली. या प्रकरणी मुल्ला यांनी शहर पोलिसात तक्रार दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.