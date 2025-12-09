पिकुळेतील दुर्वा गवसचा सिंधुदुर्गनगरी येथे सन्मान
पिकुळेतील दुर्वा गवसचा
सिंधुदुर्गनगरी येथे सन्मान
दोडामार्ग, ता. ९ ः पिकुळे येथील माजी सैनिक संजय गवस यांची कन्या दूर्वा गवस २०२४-२५ शालांत परीक्षेत दहावीत ९१ टक्के गुण घेत उत्तीर्ण झाली होती. सशस्त्र ध्वजदिन संकलन २०२५ निधी शुभारंभ आणि ध्वजदिनी प्रशस्तीपत्र वितरण सोहळानिमित्त अप्पर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे यांच्या हस्ते तिच्या आई वडिलांचा प्रशस्तीपत्र, २० हजारचा धनादेश देऊन विशेष गौरव करण्यात आला. यावेळी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, पोलीस अधीक्षक डॉ. मोहन दहीकर, जिल्हा सैनिक अधिकारी उमेश आईर उपस्थित होते. तिच्यावतीने तिची आई सौ. निशा आणि वडील संजय गवस यांनी हा सन्मान स्वीकारला.
आगार व्यवस्थापक गावडेंचे
वेंगुर्लेमध्ये भाजपतर्फे स्वागत
वेंगुर्ले, ता. ९ ः येथील एस. टी. डेपोचे नूतन आगार व्यवस्थापक नवज्योत गावडे यांचे यांचे भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष तसेच सेवा शक्ती संघर्ष एसटी कर्मचारी संघ, वेंगुर्ले आगार अध्यक्ष प्रसन्ना देसाई यांच्या हस्ते पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्यात आले. यावेळी विभागीय सचिव भरत चव्हाण, विभागीय सहसचिव स्वप्नील रजपूत, आगार उपाध्यक्ष भाऊ सावळ, मिलिंद मयेकर, वैभव मांजरेकर व इतर सभासद उपस्थित होते. यावेळी आगारातील समस्या तसेच प्रवासी प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. आगार व्यवस्थापक गावडे यांनी योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, तसेच कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.
