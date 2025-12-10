कचरा हटविताच प्रवाळांना नवजीवन
चारशे किलो कचरा संकलित; किल्ले सिंधुदुर्गजवळ स्वच्छता मोहीम
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. १० ः वनशक्तीच्या सागरशक्तीतर्फे (अॅक्वा विंग) आज सागरी कचरा स्वच्छता मोहीम-टप्पा २ (ड्राइव्ह-१) यशस्वीरीत्या पार पडली. ही मोहीम सिंधुदुर्ग किल्ल्याभोवती असलेल्या जैवविविध प्रवाळ (कोरल) परिसंस्थेत राबवण्यात आली. या उपक्रमासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अर्थसहाय्य लाभले असून मँग्रोव्ह सेल, राज्य मत्स्य व्यवसाय विभाग, मालवण नगरपरिषद, यूथ बीट्स फॉर क्लायमेट आणि नीलक्रांती यांच्या सहकार्याने ही मोहीम राबवली.
उद्घाटनाला सर्व सहभागी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. स्थानिक प्रशिक्षित स्कुबा डायव्हर्सच्या मदतीने समुद्रतळातील कचरा अत्यंत काळजीपूर्वक गोळा करण्यात आला. या मोहिमेत सुमारे ४०० किलो सागरी कचरा संकलित केला असून त्यात घोस्ट नेट्स, प्लास्टिक बाटल्या, कॅन्स, पिशव्या, काचेच्या बाटल्या, तसेच बोटींचे फायबर तुकडे आढळून आले. या स्वच्छता मोहिमेतून हे स्पष्ट झाले की, जमिनीवर चुकीच्या पद्धतीने व्यवस्थापित केलेला कचरा थेट समुद्रतळावर पोहोचत आहे आणि सागरी जीवसृष्टीला गंभीर धोका निर्माण करत आहे. अनेक ठिकाणी प्रवाळांवर घोस्ट नेट्स अडकलेले आढळले, ज्यामुळे त्यांच्या वाढीस आणि सागरी परिसंस्थेला मोठा फटका बसत आहे. सागरशक्ती व वनशक्ती यांनी या माध्यमातून सागरी परिसंस्था जपण्यासाठी सामूहिक जबाबदारी स्वीकारण्याचे आवाहन केले असून, अशा उपक्रमांद्वारे समुद्र संरक्षणासाठी सतत प्रयत्न सुरू राहतील, असे नमूद केले.
