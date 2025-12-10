:टाकाऊ पदार्थ ठरतात मौल्यवान संसाधन
- Rat१०p१०.jpg
२५O०९७२६
मंडणगड : घनकचरा व्यवस्थापनाविषयी मार्गदर्शन करताना शुभम दडमल व सोबत शिक्षक, विद्यार्थी.
----
टाकाऊ पदार्थ ठरतात मौल्यवान संसाधन
शुभम दडमल ः डॉ. आंबेडकर विद्यालयात घनकचरा व्यवस्थापन जनजागृती
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता.१० ः दैनंदिन जीवनात निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांचा योग्य वापर केल्यास तेही मौल्यवान संसाधन ठरू शकतात. कचरा कमी करा, पुनर्वापर करा, पुनर्प्रक्रिया करा, ओला व सुका कचरा वेगळा करा, कंपोस्ट खत तयार करा, प्लास्टिकचा वापर कमी करा तसेच सार्वजनिक स्वच्छतेचे महत्त्व अशा अनेक मुद्द्यांवर मार्गदर्शक शुभम दडमल यांनी विद्यार्थ्यांना सखोल मार्गदर्शन केले.
शहरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालयात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत घनकचरा व्यवस्थापन जनजागृती कार्यक्रम उत्साहात पार पडला. या कार्यक्रमाला उपमुख्याध्यापक अर्जुन हल्लोळी उपस्थित होते. महाविद्यालयाचे प्राध्यापक विठ्ठल केंद्रे यांनी प्रास्ताविक केले. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान व घनकचरा व्यवस्थापन जनजागृतीचा उद्देश या कार्यक्रमाचा आहे, असे त्यांनी सांगितले. घनकचरा व्यवस्थापनामुळे होणारे फायदे, आरोग्य सुधारणा, पर्यावरण रक्षण, परिसराचे सौंदर्यीकरण तसेच ऊर्जा बचत यावर त्यांनी प्रकाश टाकला. प्रथम स्वतःपासून सुरुवात करा, कुटुंब व समाजाला प्रेरित करा, शाळा- महाविद्यालयांत जनजागृती उपक्रम राबवा आणि स्थानिक प्रशासनाच्या मोहिमेत सहभागी व्हा, असे आवाहन या वेळी करण्यात आले. या कार्यक्रमाला शाळेचे पर्यवेक्षक शांताराम बैकर तसेच सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते. शेवटी विद्यालयाचे सहाय्यक शिक्षक महेश गिरी यांनी आभारप्रदर्शन करून कार्यक्रमाची सांगता केली.
------
चौकट
आरोग्यदायी समाजाची निर्मिती
कचऱ्यापासून ऊर्जा व संसाधन निर्मितीसाठी प्रोत्साहन मिळाले तर स्वच्छ, सुंदर आणि आरोग्यदायी समाजाची निर्मिती शक्य होते, असे कार्यक्रमाध्यक्ष अर्जुन हुल्लोळी यांनी सांगितले तसेच विद्यार्थ्यांनी आज दिलेल्या मार्गदर्शनाचा अधिकाधिक उपयोग करावा, असेही त्यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.