अतिवृष्टीने बाधीत शेतीसाठी शासनाकडून चार कोटी मंजूर
अतिवृष्टीने बाधीत शेतीसाठी
शासनाकडून चार कोटी मंजूर
शेतकऱ्यांना मिळाला मोठा दिलासा
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. १० ः जिल्ह्यात ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीची भरपाई जाहीर झाली असून यात सिंधुदुर्गसाठी ४ कोटी मिळाले आहेत. यावर्षीच्या मॉन्सून कालावधीत सातत्याने पाऊस पडत होता. जून, जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात सातत्याने पाऊस पडल्याने शेती कामे थांबली होती. परिणामी शेतीची मोठी नुकसानी झाली होती.
ऑक्टोबरमध्ये तर अतिवृष्टी झाली. यामुळे पिकलेल्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले. उभ्या पिकांना पुन्हा कोंब आले होते. यामुळे शासनाने पंचनामे केले होते. त्याची नुकसान भरपाई प्राप्त झाली आहे. शासनाने चार कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई जाहीर केली आहे. यात आमदार निलेश राणे यांनी जास्तीत जास्त आणि सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचुन पंचनामे करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर कुडाळ तालुक्यातील ८८९१ शेतकरी तर मालवण तालुक्यात ३१२२ अश्या कुडाळ मतदारसंघात एकूण १२०१३ शेतकऱ्यांना मिळून एकूण २ कोटी ७९ लक्ष ६० हजार ७५५ रुपये एवढी भरपाई जाहीर झाली आहे. जिल्ह्यातील एकूण भरपाईच्या ५० टक्के पेक्षा जास्त भरपाई कुडाळ मतदारसंघातील शेतकऱ्यांना मिळाली असून याबाबत आमदार राणे यांनी केलेला पाठपुरावा यशस्वी झाला आहे.
