धोकादायक पुलावरून तीस टनाची वाहतूक

चिंचघर-मांदिवली मार्ग; ५२ वर्षे जुना पूल, क्षमता १८ टनाची
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. १० ः मंडणगड व दापोली ही दोन तालुके जोडणाऱ्या भारजा नदीवरील चिंचघर-मांदिवली येथे असलेल्या ५२ वर्षे जुन्या पुलावरून सध्या तीस ते चाळीस टन बॉक्साईटने भरलेली अवजड वाहने धोकादायकपणे धावत आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या पुलावर १८ टनांपेक्षा जड वाहनांची वाहतूक धोकादायक असल्याचे पूर्वीच स्पष्ट केले होते. तरीही संबंधित यंत्रणांकडून कोणतीही कारवाई करण्यात येत नसल्याने संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
१९७२-७३ मध्ये बांधलेला सुमारे ७० मीटर लांबीचा हा पूल ९ खांबांवर उभारला असून, पावसाळ्यात वर्षातून किमान ३-४ वेळा पूर्णतः पाण्याखाली जातो. गेल्या दशकात पुराच्या पाण्याने पुलाची संरचना मोठ्या प्रमाणावर कमकुवत झाली आहे. या पुलावरून सतत अवजड बॉक्साईट वाहतूक सुरू असल्याने पूल कोसळण्याचा धोका निर्माण झाल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. दापोली केळशीसह संपूर्ण किनारपट्टीचा भूसंपर्क या पुलावर अवलंबून असल्याने पूल धोक्यात आल्यास तालुक्यांचा रस्तामार्गे संपर्क तुटण्याची भीती निर्माण झाली आहे. दापोली तालुक्यात सुरू असलेल्या बॉक्साईट उत्खननाचा सर्वाधिक फटका मंडणगड तालुक्याला बसत असून, मंडणगड-पाचरळ मार्गावर सुरू असलेल्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामामुळे रस्ते खोदकाम, धुळीची समस्या आणि वाहतूक कोंडी यात सातत्याने भर पडत आहे. या अवजड वाहतुकीच्या धोकादायक प्रकरणाने नागरिक त्रस्त झाले आहेत.
