उभादांडाच्या आरोग्य शिबिरास नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. १० ः उभादांडा ग्रामपंचायत व कोकण कला व शिक्षण विकास संस्थेच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या आरोग्य तपासणी व मार्गदर्शन शिबिरास उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. गर्भवती माता तसेच विद्यार्थिनींसासाठी घेतलेल्या या उपक्रमात आरोग्य तपासणीसोबत महत्त्वपूर्ण जनजागृती करण्यात आली.
स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. गायत्री पालयेकर यांनी गर्भवती मातांना गर्भधारणेदरम्यान घ्यावयाची काळजी, संतुलित आहार, आवश्यक लसीकरण आणि कुटुंब नियोजनाविषयी सविस्तर मार्गदर्शन करून तपासणी केली. अशा उपक्रमांमुळे गर्भवती मातांची आरोग्य जागरूकता वाढून माता-बाल मृत्यूदर कमी होण्यास मोठी मदत होते. न्यू इंग्लिश स्कूल, उभादांडा येथे आठवी ते दहावीतील ५९ मुलींसाठी मासिक पाळी व्यवस्थापन, पौष्टिक आहाराचे महत्त्व आणि मोबाईलच्या अतिरेकाचे दुष्परिणाम याविषयी उपयुक्त माहिती देण्यात आली. किशोरवयात मिळणारे असे मार्गदर्शन भावी आरोग्य समस्या रोखण्यास, आत्मविश्वास वाढवण्यास आणि शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी करण्यास हातभार लावते. उद्घाटन प्रसंगी आरोग्य कर्मचारी ईदालीन फर्नांडिस, आशा स्वयंसेविका तसेच डॉ. विभा नाईक उपस्थित होत्या. कोकण कला व शिक्षण विकास संस्थेच्या समन्वयक सौ. स्वाती मांजरेकर यांनी स्वागत केले. मुख्याध्यापक श्री. भिसे यांनी संस्थेचे व ग्रामपंचायतीचे आभार मानले.