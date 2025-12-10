रत्नागिरी शहरात महावितरणची साडे ५ कोटीची थकबाकी
09855
महावितरणची साडेपाच कोटीची थकबाकी
रत्नागिरी शहरात पथदीपांची दोन कोटी थकीत; पाच ग्रामपंचायतींचा समावेश
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १० : रत्नागिरी शहरातील विद्युत ग्राहकांकडून महावितरणची मोठी थकबाकी आहे. सुमारे साडेनऊ हजार ग्राहकांनी ५ कोटी ४२ लाख रुपयांच्या घरात थकबाकी पोहोचली आहे. यामध्ये घरगुती ग्राहक, वाणिज्य, औद्योगिक आणि शासकीय म्हणजे रत्नागिरी पालिका, ग्रामपंचायतीच्या स्ट्रीटलाईटचा यामध्ये समावेश आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील महावितरणच्या ग्राहकांबरोबर रत्नागिरी शहरातील विद्युत ग्राहकांच्या वीजबिलाची मोठी थकबाकी असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. रत्नागिरी शहरांतर्गत येणाऱ्या ९ हजार ३०० ग्राहकांकडून एकूण ५ कोटी ४२ लाख रु. महावितरणचे थकले आहेत. यामध्ये विशेषतः नगरपालिका आणि ग्रामपंचायत स्तरावरील स्ट्रीटलाईटच्या थकबाकीने मोठा आकडा गाठला आहे तर वाणिज्यक आणि औद्योगिक ग्राहकही मागे नाहीत. घरगुती ग्राहकांबरोबर शासकीय थकबाकीचे प्रमाणच अधिक आहे. रत्नागिरी पालिकेच्या स्ट्रीटलाईटच्या बिलाची थकबाकी तब्बल २ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. याशिवाय शहरालगतच्या शिरगाव, मिऱ्या, नाचणे, कुवारबाव, मिरजोळे आदी ग्रामपंचायतींकडे ९५ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. यामुळे महावितरण कंपनीचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. कोट्यवधींच्या थकबाकीमुळे महावितरण कंपनीवर ताण येत आहे. थकीत वीजबिलाची त्वरित वसुली करण्यासाठी महावितरणकडून कठोर पावले उचलली जात आहेत. थकबाकी न भरणाऱ्या ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची मोहीम युद्धपातळीवर राबवण्यात येणार असल्याची माहिती महावितरणच्या रत्नागिरी कार्यालयाने दिली.
चौकट
थकबाकीचा तपशील -
ग्राहक प्रकार ग्राहक संख्या थकीत रक्कम
घरगुती ७,०९६ १ कोटी १८ लाख
वाणिज्य १,६७६ ५९ लाख
औद्योगिक ८२ ७ लाख ८८ हजार
सरकारी १६९ २२ लाख १८ हजार
चौकट
शहरात १५ हजार स्मार्ट मीटर बसवले
जिल्ह्यात स्मार्ट मीटरचा विषय गाजत आहे. अनेक ठिकाणी या मिटरला विरोध होत आहे. काही ठिकाणी विरोधामुळे काम थांबवण्यात आले होते; परंतु शहरामध्ये स्मार्ट मीटरचे काम सुरू आहे. रत्नागिरी शहरात सुमारे ५७ हजार ग्राहक आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत १५ हजार स्मार्ट मीटर बसवले आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.