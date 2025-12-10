मुणगे वाचनालयाच्या स्वतंत्र इमारतीसाठी प्रयत्न व्हावा
जिल्हा, राज्य ग्रंथालय पदाधिकाऱ्यांची सूचना
सकाळ वृत्तसेवा
मुणगे, ता. १० ः येथील भगवती वाचनालयास जिल्हा ग्रंथालय संघाच्या व राज्य ग्रंथालय संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी भेट दिली. यावेळी त्यांनी वाचनालयाची स्थिती समाधानकारक असल्याचे सांगून ग्रंथालयाची जागा अपुरी असून त्यासाठी स्वतंत्र इमारत बांधण्यासाठी कार्यकारी मंडळाने प्रयत्न करावा, अशी सूचना केली.
सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्रंथालय संघ आणि महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघाच्यावतीने जिल्ह्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी व ग्रंथालयाची माहिती घेण्यासाठी काल (ता.९) सायंकाळी जिल्हा ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष तथा महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघाचे कार्यकारिणी सदस्थ मंगेश मसके, जिल्हा ग्रंथालय संघाचे कार्यवाह राजन पांचाळ, कार्यकारिणी सदस्य संजय शिंदे, गुरूनाथ मडवळ, महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघाचे सदस्य सतीश गावडे यांनी काल ग्रंथालयास भेट दिली. यावेळी भगवती वाचनालयाचे उपाध्यक्ष महादेव ऊर्फ तात्या प्रभू, कार्यकारिणी सदस्य संजय परूळेकर, सुनील बोरकर यांनी त्यांचे स्वागत केले. यावेळी त्यांनी वाचनालयाच्या समस्या जाणून घेतल्या. वाचनालयाची स्थिती समाधानकारक असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच ग्रंथालयाची जागा अपुरी असल्याचे सांगून स्वतंत्र इमारत बांधण्याबाबत जमिन मिळविण्यासाठी कार्यकारी मंडळाने प्रयत्न करून नवीन इमारत बांधण्यासाठी संकल्प करावा. इमारत बांधकामासाठी शासकीय निधी मिळविण्यासाठी जिल्हा ग्रंथालय संघाच्या वतीने लागणारे सहकार्य करण्यात येईल, असे श्री. मसके यांनी सांगितले. यावेळी श्री. प्रभू यांनी उपस्थित मान्यवरांचे आभार मानले. यावेळी भगवती वाचनालयाचे कर्मचारी विश्वास मुणगेकर, सोमनाथ रूपे, सौ. हर्षदा मुणगेकर आदी उपस्थित होते. यानंतर त्यांनी श्री ओवळेश्वर वाचनालय मोर्वे, हिंदळे ग्रामोन्नती मंडळ वाचनालय हिंदळे, श्री रामेश्वर वाचनालय मिठबांव, मुक्तद्वार सागर वाचनालय तांबळडेग या ग्रंथालयांना त्यांनी भेटी दिल्या. त्या ठिकाणी ग्रंथालयाच्या पदाधिकाऱ्यानी मान्यवरांचे स्वागत केले.