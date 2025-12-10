क्राईम
मुंग्यांच्या पावडरचे
प्रौढाकडून सेवन
रत्नागिरी ः मद्याच्या नशेत मुंग्या मारण्याची पावडर प्रौढाने खाल्ली. अस्वस्थ वाटू लागल्यानंतर उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले आहे. राजेश सनगरे असे मुंग्याची पावडर खाल्लेल्या प्रौढाचे नाव आहे. ही घटना मंगळवारी (ता. ९) दुपारी घडली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सनगरे यांनी मद्याच्या नशेत मुंग्या मारण्याची पावडर खाल्ली. अस्वस्थ वाटू लागल्याने उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले आहे. या प्रकरणी रुग्णालयाच्या पोलिसचौकीत नोंद करण्यात आली आहे.
दुचाकी घसरून
दोन तरुण जखमी
रत्नागिरी ः गणपतीपुळे येथे जाणाऱ्या तरुणांचा साळवी स्टॉप ते गणपतीपुळे रस्त्यावरील नर्मदा सिमेंट रस्त्यावर अपघात झाला. या अपघातात दोघे जखमी झाले. उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. निखिल प्रकाश वाघमारे (वय २२, रा. महादेव नगर, जांभुळफाटा-रत्नागिरी. मूळ ः गांधीनगर आंबेजोगाई, बीड), यश रवींद्र घोगरे (वय २०, रा. घाटकोपर-मुंबई) अशी जखमींची नावे आहेत. ही घटना शनिवारी (ता. ६) रात्री नर्मदा सिमेंट रस्त्यावर घडली. हे दोघे समाजकल्याण वसतिगृह कुवारबाव येथे शिक्षण घेत आहेत. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी यश घोगरे हा दुचाकीने निखिल वाघमारे याला घेऊन गणपतीपुळ्याला जात होता. साळवीस्टॉप ते निर्मदा सिमेंट रस्त्यावरून जात असताना अचानक यशचा दुचाकीवरील ताबा सुटला आणि दुचाकी घसरली. यामध्ये दोघे जखमी झाले. उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले होते. उपचारानंतर त्यांना सोडून देण्यात आले.
सार्वजनिक ठिकाणी
मद्य पिणाऱ्यांवर गुन्हा
रत्नागिरी ः शहरातील चंपक मैदान व मिरजोळे-एमआयडीसी येथील सार्वजनिक रस्त्यावर मद्य पिणाऱ्या दोन तरुणांविरुद्ध ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अमेय विष्णू पाचकुडे व राहूल गुलाब तिवारी अशी संशयितांची नावे आहेत. ही घटना मंगळवारी (ता. ९) सायंकाळी निदर्शनास आली. या प्रकरणी पोलिस हेडकॉन्स्टेबल प्रशांत बंडबे व रोशन सुर्वे यांनी ग्रामीण पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. तक्रारीवरून पोलिसांनी संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
