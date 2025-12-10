‘ओंकार’ हत्ती गोवामार्गे कळणेत
09839
09840
डिंगणे ः येथे ओंकार हत्तीने बागायतीचे नुकसान केले. दुसऱ्या छायाचित्रात माडाचे केलेले नुकसान.
‘ओंकार’ हत्ती गोवामार्गे कळणेत
दोडामार्गात एन्ट्री; कळपात परतण्याची शक्यता
सकाळ वृत्तसेवा
दोडामार्ग/बांदा, ता. १० ः गेले काही दिवस गोव्यातील उगवे, तोरसे येथे स्थिरावलेला ओंकार हत्ती आज सकाळी फकीरफाटा येथून डोंगरपाल डिंगणे येथे प्रवेश करत दिवसभरात कळणे फोंडये येथे दाखल झाला. मंगळवारी (ता.९) रात्री उशिरा त्याने डिंगणे येथे माड व केळी बागायतीचे नुकसान केले. त्याला आता दोडामार्ग तालुक्यात तिलारीच्या दिशेने नेण्याचे काम वनविभाग करीत असल्याचा दावा ग्रामस्थ करीत आहेत. त्याला तळकट, कोलझरच्या दिशेने नेण्यात येणार असल्याची चर्चा शेतकऱ्यांत चालू होती. त्यामुळे हा हत्ती घाट माथ्यावरून माघारी फिरलेल्या दोडामार्ग तालुक्यातील आपल्या मुख्य कळपात परतण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
कळपापासून विलग झालेल्या ओंकार हत्तीने गेल्या काही महिन्यांपासून सावंतवाडी तालुक्यातील बांदा परिसरात ठिय्या मांडला होता. साधारण चार ते पाच महिने येथील परिसरात त्याचे भ्रमण चालू होते. दोडामार्ग तालुक्यात आक्रमक असलेल्या या हत्तीने बांदा व गोवा परिसरात पाऊल ठेवताच शांत व संयमी पणाचे दर्शन घडवून आणले. वनविभागाचे जे कर्मचारी त्याचा शंभर मीटर अंतरावर जाण्यास धजावत होते ते कर्मचारी याठिकाणी अगदी खाद्य तोंडांत घालण्यापर्यंत त्याच्या जवळ जात असल्याचे पाहण्यास मिळाले. ओंकारने आपल्या उग्र रूपाचा त्याग करून सामंजस्याचे दर्शन घडविल्याने सर्वजण अचंबित झाले.
ओंकार हत्ती या विषयावरून बांदा परिसरात अनेक उलथापालत झाली. प्राणी प्रेमी यांच्यात व शेतकऱ्यांमध्ये संघर्षाचे वातावरणही निर्माण झाले. बांद्यातील प्राणीप्रेमींनी ओंकारला वनतारात नेण्याच्या प्रश्नावरून आवाज उठवीत आंदोलन छेडले आणि प्रखर विरोधाची भूमिका घेतली. मात्र, त्यांच्या या भूमिकेमुळे दोडामार्ग तालुक्यातील जे शेतकरी हत्तींच्या उपद्रवामुळे हैराण झाले होते, त्यांनी यावर प्रचंड नाराजी व्यक्त केली.
काही दिवसांपूर्वी ओंकारने बांदा सटमटवाडीमार्गे गोव्यात प्रवेश केला होता. गोव्यातील उगवे, तांबोसे, तोरसे, फकीरफाटा, मोपा, कडशी परिसरात त्याचा वावर होता. मंगळवारी (ता. ९) रात्री फकीरफाटा येथे महाराष्ट्र-गोव्याच्या सीमेवर त्याचा वावर होता. रात्री उशिरा त्याने डोंगरपाल येथून डिंगणे गावात प्रवेश केला. तेथील यशवंत राघोबा सावंत यांच्या माड व केळी बागायतीचे हत्तीने नुकसान केले. त्यांच्या बागायतीतील ३० माड व ६० केळी तसेच फोफळी यांचे १ लाख २० हजार रुपयांचे नुकसान केले.
आज सायंकाळी ओंकार हत्ती कळणे फोंडये येथे पोहोचला. सिंधुदुर्ग वनविभाग व ओंकारप्रेमी त्याला दोडामार्ग येथील त्याच्या मुख्य कळपात घेऊन जाण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. हत्तीच्या मागावर सिंधुदुर्ग वनविभागाचे जलद कृती दल व ओंकारप्रेमी नागरिक सातत्याने लक्ष ठेवून आहेत. गोवा वनविभागाचे पथक व स्थानिक नागरिकांनी ओंकारला आज सकाळी सिंधुदुर्ग हद्दीतील डोंगरपाल गावात आणून सोडले. सकाळी त्याचा वावर डोंगरपाल माऊली मंदिरनजीक होता. त्यानंतर त्याला नियोजित मार्गे डिंगणे, नेतर्डे येथून कळणे फोंडये येथे नेले. सायंकाळी उशिरापर्यंत त्याचा वावर या ठिकाणी होता. तेथून दोडामार्ग येथील हत्तींचा मुख्य कळप जवळच असल्याने ओंकारला या मुख्य कळपात नेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे येथील शेतकरी पुन्हा भयभीत झाले आहेत.
--------------
आदेश आणि नाराजी
ओंकार हत्तीला ‘वनतारा’त नेण्याच्या वादावरून कोल्हापूर खंडपीठाने पहिल्यांदा वनतारात नेण्याचा आदेश जारी केला होता. मात्र, त्यावरून प्राणी प्रेमींनी अख्खे रान उठविले. ओंकारला नेण्यासाठी आलेल्या वनताराच्या टीमला न्यायालयीन आदेश असतानाही प्रखर विरोध केला. त्यामुळे न्यायालयीन आदेश असूनही वनताराने ओंकारला पकडण्याचे धारिष्ट दाखविले नाही. परिणामी न्यायालयाने ओंकारला नैसर्गिक अधिवासात ठेवण्याचा दुसऱ्यांदा आदेश दिला. मात्र, मनाविरुद्ध झालेल्या या आदेशावर शेतकऱ्यांनी प्रचंड नाराजी व्यक्त केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.