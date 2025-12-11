वन मॅन आर्मी म्हणजे महात्मा गांधी
राजापूर ः ओणी येथील व्याख्यानमालेत बोलताना बाबासाहेब नदाफ.
‘स्वावलंबन’ हा महात्मा गांधी यांचा खरा मंत्र
बाबासाहेब नदाफ ः ‘मजबुतीका नाम गांधी’ विषयावर व्याख्यानमाला
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. ११ ः महात्मा गांधींनी स्वदेशी वस्तू वापरण्याचा संदेश देत देशाच्या स्वावलंबनाचा मार्ग दाखवला. स्वच्छता म्हणजे केवळ परिसराची नव्हे तर मन, विचार व आचरणाचीही स्वच्छता महत्त्वाची आहे. अहिंसा व सत्याच्या मार्गाने लढणारी ‘वन मॅन आर्मी’ म्हणजे महात्मा गांधी, असे प्रतिपादन राष्ट्रसेवा दल कोल्हापूरचे महामंत्री बाबासाहेब नदाफ यांनी केले.
ओणी पंचक्रोशी शिक्षण मंडळ संचलित नूतन विद्यामंदिर व कनिष्ठ महाविद्यालय आणि कोकण मराठी साहित्य परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने गांधीतीर्थ स्वच्छ शाळा राज्यस्तरीय प्रतियोगिता अभियानांतर्गत गांधीविचार व्याख्यानमालेत ‘मजबुतीका नाम गांधी’ या विषयावर ते बोलत होते. या वेळी संस्थाध्यक्ष अॅड. वासुदेव तुळसणकर, डॉ. महेंद्र मोहन, आशा गुजर, मुख्याध्यापक विनोद मिरगुले आदी उपस्थित होते. या वेळी नदाफ यांनी महात्मा गांधीजींनी ग्रामोद्योगाला चालना देऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्था सक्षम केल्याचे स्पष्ट केले. राष्ट्रपिता ही पदवी सुभाषचंद्र बोस यांनी गांधीजींना दिल्याची ऐतिहासिक बाबही आपल्या भाषणातून अधोरेखित केली. तसेच जातीपातीच्या भिंती तोडून समाजाने परस्परांना मदतीचा हात द्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. खादी हे केवळ वस्त्र नसून तो एक विचार असून, राष्ट्रउभारणीचा मूलमंत्र असल्याचे सांगताना करमचंद गांधी ते महात्मा गांधी हा प्रेरणादायी जीवनप्रवास त्यांनी प्रभावी शब्दांत उलगडून सांगितला.
तत्पूर्वी, या कार्यक्रमाची सुरुवात अनिल दैत यांच्या हस्ते मान्यवरांना गुलाबपुष्प देऊन स्वागत करून झाली. या वेळी विजय सावंत यांनी प्रास्ताविक केले तर, सिया तुळसणकर यांनी सूत्रसंचालन केले तर प्रसाद मयेकर यांनी आभार मानले.
