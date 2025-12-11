तेलीवाडी येथे शोभा यात्रा
लांजा ः येथील सर्व तेली समाजबांधव आणि वारकरी संप्रदाय यांच्या उपस्थित काढण्यात आलेली शोभायात्रा.
लांजा तेलीवाडीत भक्तिभावाचा जल्लोष
संताजी जगनाडे महाराजांच्या, ४०१व्या जयंतीनिमित्त शोभायात्रा
सकाळ वृत्तसेवा
लांजा, ता. ११ ः तेली समाजाचे आराध्य दैवत श्री संत संताजी जगनाडे महाराज यांच्या ४०१व्या जयंतीनिमित्त लांजा तेलीवाडी येथे शोभायात्रा काढण्यात आली. संताजी जगनाडे महाराज चौक ते श्री देव चव्हाटा मंदिर लांजापर्यंत काढलेल्या या फेरीत सर्व तेली समाजबांधव आणि वारकरी संप्रदाय सहभागी झाले होते. यामध्ये श्री जगनाडे महाराज यांच्या विचारांचा संदेश देणाऱ्या ओव्या आणि अभंगाचा गजर करण्यात आला.
तेलीवाडी येथे झालेल्या कार्यक्रमाची सुरुवात श्री संताजी जगनाडे महाराज यांच्या प्रतिमेच्या पूजनाने झाली. त्या वेळी रत्नागिरी जिल्हा तेली समाजाचे अध्यक्ष रघुवीर शेलार, गावकार विठोबा लांजेकर, शहराध्यक्ष अमोल लांजेकर, प्रकाश लांजेकर, राजेश लांजेकर, गुरुप्रसाद तेली, मनोहर लांजेकर, राजाराम चव्हाण आदी उपस्थित होते. कला-वाणिज्य-विज्ञान महाविद्यालयाच्या प्रा. विशाखा पावसकर यांनी संताजी जगनाडे महाराज यांनी लिहिलेल्या गाथा तसेच त्यांच्या जीवनकार्याविषयी माहिती दिली. तसेच बाबू चव्हाण यांनी संताजी जगनाडे महाराज यांच्याविषयीची माहिती सांगितली. तेली समाजाचे तालुकाध्यक्ष प्रकाश लांजेकर यांनी समाजातील लोकांनी एकत्र यावे आणि समाजात मतभेद न ठेवता सर्वांनी एकत्र मिळून काम करावे, असे आवाहन केले.
