वधू- वर परिचय मेळावा उत्साहात
rat११p२३.jpg-
२५O०९९७३
रत्नागिरी : क्षत्रिय मराठा मंडळ आयोजित वधू- वर मेळाव्याचे उद्घाटन दीपप्रज्वलनाने करताना सल्लागार सतीश साळवी. डावीकडून जितेंद्र विचारे, प्राची शिंदे, संध्या मोरे, योगेश साळवी आणि संतोष तावडे.
----
क्षत्रिय मराठा मंडळाचा रत्नागिरीत
वधू- वर परिचय मेळावा उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ११ : येथील क्षत्रिय मराठा मंडळ आयोजित वधू-वर परिचय मेळाव्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. टीआरपी येथील अंबर हॉल येथे मेळाव्यात २५० वधू-वर व त्यांचे पालक उपस्थित होते. या वेळी मंडळाच्या मराठा सप्तपदी या वेबसाईटचे अनावरण वधू-वर समिती प्रमुख संध्या मोरे यांच्या हस्ते करण्यात आले.
मंडळाच्या www.marathasaptapadi.com या संकेतस्थळावर नवीन नोंदणी करता येईल. मंडळाकडे चालू वर्षी नोंदणी केलेले १२५ वधू- वर यांचे प्रोफाइल्स अपलोड करण्यात आले आहेत. नव्याने नोंदणी झालेल्या सर्व वधू-वर यांचे प्रोफाइल मंडळाकडून १७ डिसेंबरपर्यंत अपलोड केले जाणार आहेत. संकेतस्थळ नवीन नोंदणीसाठी खुले करण्यात आले आहे. उपाध्यक्ष प्राची शिंदे यांनी प्रास्ताविक केले. संतोष तावडे यांनी वेबसाईट व मराठा बिझनेसमन फोरमची माहिती सांगितली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.