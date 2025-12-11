खेळांमुळे विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास
swt115.jpg
09966
आंबोलीः प्रभागस्तरीय क्रीडा स्पर्धेच्या उद्घाटनप्रसंगी उपस्थित मान्यवर व विद्यार्थी वर्ग.
खेळांमुळे विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास
सावित्री पालयेकरः माडखोलमध्ये प्रभागस्तरीय स्पर्धा उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ११ ः क्रीडा स्पर्धा विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वाच्या आहेत. मुलांनी विविध खेळांमध्ये प्रावीण्य मिळवावे. यासाठी पालक व शिक्षकांनी सातत्याने प्रोत्साहन द्यावे, असे प्रतिपादन आंबोली सरपंच सावित्री पालयेकर यांनी केले.
माडखोल प्रभागस्तरीय क्रीडा स्पर्धा प्रथमच आंबोली सैनिक स्कूलच्या भव्य पटांगणावर उत्साहात पार पडल्या. स्पर्धेच्या उद्घाटन प्रसंगी त्या बोलत होत्या. स्पर्धेचे उद्घाटन गेळे सरपंच सागर ढोकरे यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढवून करण्यात आले. यावेळी केसरी सरपंच स्नेहल कासले, केंद्रप्रमुख आर. बी. गावडे, चौकुळ केंद्र प्रमुख भावना गावडे आदी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. केंद्रप्रमुख आर. बी. गावडे यांनी प्रस्ताविकेतून स्पर्धांचे महत्त्व स्पष्ट केले. तसेच स्पर्धेसाठी सैनिक स्कूलने मैदान उपलब्ध करून दिल्याबद्दल आभार मानले.
उद्घाटन कार्यक्रमास उपसरपंच विजय गवस, चौकुळ उपसरपंच आरती जाधव, पर्यावरणतज्ज्ञ काका भिसे, सामाजिक कार्यकर्ते विजय नार्वेकर, सैनिक स्कूलचे प्राचार्य एन. डी. गावडे, राऊत प्राथमिक शिक्षक समितीचे तालुकाध्यक्ष समीर जाधव, अखिल शिक्षक संघाच्या जिल्हा पदाधिकारी तेजस्विता वेंगुर्लेकर उपस्थित होते.
या क्रीडा स्पर्धेसाठी सामाजिक कार्यकर्ते संदीप गावडे यांनी १० हजार, गेळे सरपंच ढोकरे व उपसरपंच गवस यांनी १० हजार, पोलिसपाटील विद्या चव्हाण यांनी अडीच हजार, वेर्ले क्र. २ शाळेचे अध्यक्ष सुरेश गावडे यांनी १ हजार तर विजय नार्वेकर यांनी रुपये ५५० रुपये तसेच सर्व स्पर्धेकांसाठी कोकम सरबतची विशेष सोय केली होती. सुहास गावडे, सत्यजित वेतुर्लेकर, सतीश राऊळ यांनी सूत्रसंचालन केले. जावेद तांबोळी यांनी आभार मानले.
चौकट
आंबोली केंद्राला ''चॅम्पियनशिप''
या स्पर्धेत सांघिक तसेच वैयक्तिक विभागांमध्ये विद्यार्थ्यांनी उत्कृष्ट कामगिरीचे प्रदर्शन केले. विशेष म्हणजे यंदा प्रभागाची चॅम्पियनशिप आंबोली केंद्राने पटकावली. पाचही केंद्रातील सर्व शाळांनी उत्साहपूर्ण सहभाग नोंदवत खेळातील चमक दाखवली.
........................
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.