आजगावात ''बीएसएनएल''चे तीनतेरा
swt111.jpg
O09962
आजगावः येथील बीएसएनएल टॉवर बंद अवस्थेत आहे.
आजगावात ‘बीएसएनएल’चे तीनतेरा
ग्राहक हैराणः तातडीने सेवा सुरळीत करण्याची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
आरोंदा, ता. ११ः आजगाव गावातील श्री वेतोबा मंदिराजवळील असलेला बीएसएनएल मोबाईल टॉवर अचानक बंद पडल्याने नागरिकांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. बीएसएनएलचे नेटवर्क कोलमडल्याने ग्राहकांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून अचानक कॉल ड्रॉप, नेटवर्क गायब होणे, इंटरनेट वेग अत्यंत कमी अशा समस्या सातत्याने जाणवत असल्याची माहिती स्थानिकांकडून मिळत आहे.
याबाबत स्थानिकांनी सुद्धा संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून या समस्यांची माहिती दिली; मात्र अजूनही याची दखल घेण्यात आली नसल्याने येथील ग्रामस्थांत नाराजी पसरली आहे.
सध्या देश डिजिटल युगाच्या दिशेने जात असताना गावागावांत उभारण्यात आलेले बीएसएनएल टॉवर नादुरुस्त झाल्याने सेवा कोलमडलेलीच दिसत आहे. बीएसएनएलकडून फाईव्ह जी सेवेकडे वाटचाल सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे; मात्र मूलभूत टुजी नेटवर्कही नीट उपलब्ध न राहणे हे ग्राहकांसाठी चिंतेचे कारण ठरत आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटन जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. येथील धार्मिक व ऐतिहासिक स्थळांना देश-विदेशातील लाखो पर्यटक भेट देतात. सद्यःस्थितीत महत्त्वाच्या श्रद्धास्थानांच्या परिसरातही नेटवर्क नसल्याने पर्यटक आणि ग्रामस्थ दोघेही अडचणीत आले आहेत. यामुळे पर्यटन व्यावसायिकांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे.
स्थानिक नागरिकांनी कंपनीने टॉवरकडे सातत्याने होत असलेल्या दुर्लक्षावर नाराजी व्यक्त केली आहे. तातडीने नेटवर्क सुरळीत करून सेवा पूर्ववत करण्याची मागणी बीएसएनएल प्रशासनाकडे केली आहे.
