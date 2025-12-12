ह्यूमन राईट असोसिएशनतर्फे डॉ. सुभाष दिघे यांचा सत्कार
मालवणः डॉ. सुभाष मधुकर दिघे यांचा गौरव करताना मान्यवर.
ह्यूमन राईट असोसिएशनतर्फे
डॉ. सुभाष दिघे यांचा सत्कार
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. १२ : आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिनाचे औचित्य साधून मालवण शहरातील ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. सुभाष दिघे यांचा ह्यूमन राईट असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन मालवण तालुका संघटनेच्या वतीने सन्मानचिन्ह, शाल, श्रीफळ, पुष्पगुच्छ देऊन गौरव करण्यात आला. डॉ. दिघे यांनी १९७६ पासून मालवणमध्ये वैद्यकीय व्यवसायाला सुरुवात केली. गरजू रुग्णांसाठी रात्री अपरात्री वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देऊन असंख्य रुग्णांना जीवदान दिले आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रत्नागिरी विभाग संघचालक व कोकण प्रांत सेवा प्रमुख म्हणून काम केले आहे. मालवण येथील शिवाजी वाचन मंदिराचे माजी अध्यक्ष, मालवण तालुका ज्येष्ठ नागरिक संघाचे माजी अध्यक्ष आहेत. माणगाव येथील डॉ. हेडगेवार प्रकल्प या संस्थेचे अध्यक्ष म्हणून काम केले आहे. संघटनेच्या वतीने त्यांना सन्मानचिन्ह, शाल, श्रीफळ, पुष्पगुच्छ देऊन गौरविण्यात आले.
यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष सुधीर धुरी, मालवण तालुकाध्यक्ष प्रमोद कांडरकर, मालवण तालुका उपाध्यक्ष महेश मयेकर, उपाध्यक्ष संग्रामसिंह पवार, निरीक्षक- संदेश फाटक, महिला संघटक मुक्ता रजपूत, श्री. ढोलम आदी उपस्थित होते.
आरोस दांडेलीः रेखाताई गायकवाड यांचा सन्मान करताना संतोष नाईक, सुधीर धुरी, शिवानी पाटकर, सोहन शारबिंद्रे, मोहिनी मडगावकर व इतर मान्यवर.
रेखाताई गायकवाड यांचा
‘ह्यूमन राईट’तर्फे सत्कार
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. १२ : आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिनाचे औचित्य साधून ह्यूमन राईट असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन सावंतवाडी तालुका संघटनेच्या वतीने माऊली कर्णबधिर निवासी विद्यालय आरोस-दांडेली (ता. वेंगुर्ले) या संस्थेच्या संस्थापक अध्यक्षा श्रीमती रेखाताई गायकवाड यांचा सन्मानचिन्ह व गुलाब पुष्प देऊन गौरव करण्यात आला. तसेच विद्यालयातील कर्णबधिर व मूकबधिर ७० विद्यार्थ्यांना संघटनेच्या वतीने ब्लॅंकेट व खाऊ वाटप करण्यात आले.
यावेळी संघटनेचे कोकण विभागीय अध्यक्ष संतोष नाईक, जिल्हाध्यक्ष सुधीर धुरी, जिल्हा उपाध्यक्ष तन्वीर खतीब, जिल्हा महिला संघटक शिवानी पाटकर, सावंतवाडी तालुकाध्यक्ष सोहन शारबिद्रे, कार्याध्यक्ष मोहिनी मडगावकर, सहसचिव नितीन नाईक, सावंतवाडी तालुका महिला संघटक रेश्मा परब, उद्योजक महेंद्र चव्हाण, पूजा नाईक, सानिका मडगावकर, सुमेधा मडगावकर, डॉ. अर्चना चव्हाण उपस्थित होते.
