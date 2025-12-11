बसस्थानकात युवकांची हुल्लडबाजी
दापोली बसस्थानकात हुल्लडबाजी
प्रवाशांमध्ये नाराजी ; महिलांमध्ये असुरक्षिततेची भावना
सकाळ वृत्तसेवा
दापोली, ता. ११ ः येथील बसस्थानक परिसरात मोठ्या प्रमाणात महाविद्यालयीन युवकांची गर्दी होत असते. काही युवक शिवीगाळ, हुल्लडबाजी आणि व्यसनांचे उघड प्रदर्शन करत असल्यामुळे प्रवाशांचा त्रास दिवसेंदिवस वाढत आहे. नागरिक, महिला व ज्येष्ठ प्रवाशांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होत असून, याकडे पोलिस प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी नियमित प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांकडून केली जात आहे.
ग्रामीण भागातील विद्यार्थी महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी दापोली शहरात येतात. महाविद्यालय सुटल्यानंतर अनेक युवक बसस्थानकात एकत्र जमतात. तिथे उभ्या असलेल्या तरुणांकडून अनेकवेळा त्यांच्या संवादात शिवराळ भाषेचा उपयोग केला जातो. विनाकारण आरडाओरडा करत दिखाऊपणा करण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडून होत असतो. गुटखा, मावासारख्या पदार्थांचे सेवन खुलेआम करत असतात. त्यामुळे परिसरात अस्वस्थता निर्माण झालेली आहे. अलीकडे दापोली बसस्थानक परिसरातून दोन मनोरुग्ण महिलांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते; मात्र त्या महिलांपेक्षा या हुल्लडबाज युवकांचा त्रास अधिक असल्याची भावना नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे. त्यामुळे बसस्थानकातील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर येत आहे. गैरवर्तन करणाऱ्यांना कोण आळा घालणार? असा प्रश्न प्रवाशांकडून उपस्थित केला जात आहे. प्रशासनाने तातडीने लक्ष घालून या समस्येवर प्रभावी कारवाई करावी, अशी सर्वसामान्यांची मागणी जोर धरत आहे.
