राज्यस्तरीय निबंध स्पर्धेमध्ये अॅड. गायत्री मालवणकर प्रथम
गायत्री मालवणकर, प्राजक्ता शिरोडकर, अंजली मुतालिक, पवित्रा धुरी (सावंतवाडी), प्रणिता कोटकर.
राज्यस्तरीय निबंध स्पर्धेमध्ये
गायत्री मालवणकर प्रथम
सकाळ वृत्तसेवा
वेंगुर्ले, ता. ११ः न्यायव्यवस्थेत काम करताना अनेक जबाबदाऱ्या, आव्हाने आणि भावनिक ताणतणावांना समर्थपणे सामोरे जाणाऱ्या महिला वकिलांच्या प्रवासाला शब्दबद्ध करण्यासाठी वेताळ प्रतिष्ठान सिंधुदुर्ग, तुळस व (कै.) गणेश लक्ष्मण दाभोलकर मेस्त्री सांस्कृतिक मंच, दाभोली यांच्या वतीने ‘एका स्त्री वकिलाचा घरापासून कोर्टापर्यंतचा भावनिक प्रवास’ या विषयावर राज्यस्तरीय निबंध लेखन स्पर्धेचे आयोजन केले होते. या स्पर्धेत राज्यभरातून एकूण २६ स्पर्धकांनी सहभाग नोंदवला.
महिला वकिलांनी न्यायालयातील व्यावसायिक शिस्त, ताणतणाव, वेळेची शर्यत आणि दुसरीकडे घर, कुटुंब, सामाजिक भूमिका यांचा समतोल साधतानाचे अनुभव निबंधांमधून प्रभावीपणे मांडले. परीक्षण डॉ. सचिन परुळकर आणि डॉ. जी. पी. धुरी यांनी केले. या स्पर्धेत प्रथम गायत्री मालवणकर (कणकवली), द्वितीय प्राजक्ता शिरोडकर (कुडाळ), तृतीय अंजली मुतालिक (कुडाळ), उत्तेजनार्थ प्रथम : पवित्रा धुरी (सावंतवाडी), उत्तेजनार्थ द्वितीय : प्रणिता राऊळ कोटकर (कोचरा) यांनी यश मिळविले. वेताळ प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष विवेक तिरोडकर आणि आंतरराष्ट्रीय पंच व क्रीडा संस्कृती प्रचारक अशोक दाभोलकर-मेस्त्री यांनी विजेत्यांचे अभिनंदन केले. गुणवंतांचा सन्मान अश्वमेध तुळस महोत्सवात रोख रक्कम, चषक आणि प्रमाणपत्र प्रदान करून करण्यात येणार आहे.
