देवगड सरपंचांच्या टिमची परुळे ग्रामपंचायतीला भेट
परुळे बाजारः देवगड तालुक्यातील सरपंचांच्या गटाने येथील ग्रामपंचायतीला भेट दिली.
सकाळ वृत्तसेवा
म्हापण, ता. १२ः देवगड तालुक्यातील विविध ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांच्या गटाने परुळे बाजार ग्रामपंचायतीला भेट दिली. यावेळी त्यांनी ग्रामपंचायतीने राबविलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती घेत पाहणी केली.
यामध्ये कुणकेश्वर सरपंच महेश ताम्हाणकर, किंजवडे सरपंच संतोष किंजवडेकर, तळवणे सरपंच गोपाळ लमये, टेंबवली सरपंच हेमंत राणे, ग्रामपंचायत अधिकारी गुणवंत पाटील यांचा समावेश होता. यावेळी परुळे बाजार सरपंच प्रणिती आंबडपालकर, माजी सरपंच तथा सदस्य प्रदीप प्रभू, माजी सरपंच पुरुषोत्तम प्रभू, शंकर घोगळे तसेच ग्रामपंचायत कर्मचारी उपस्थित होते. सरपंच आंबडपालकर यांनी स्वागत केले. परुळे बाजार ग्रामपंचायतीने राबविलेल्या काथ्या युनिट, तालुका प्लास्टिक संकलन युनिट, वॉटर एटीएम, सांडपाणी प्रक्रिया, घनकचरा व्यवस्थापन आदी उपक्रमांची माहिती या गटाला देण्यात आली. या सर्व उपक्रमांचे देवगड तालुका सरपंच समितीने कौतुक केले.
