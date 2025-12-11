ज्येष्ठ व्यापारी अनिल खातू यांचे निधन
-rat११p२५.JPG-
२५O०९९७५
अनिल खातू
-------
अनिल खातू यांचे निधन
चिपळूण : चिपळूण अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे माजी अध्यक्ष व ज्येष्ठ व्यापारी अनिल उर्फ बाबूराव खातू (वय ७५) यांचे निधन झाले. त्यांनी सन १९९१ ते १९९६ या कालावधीत चिपळूण अर्बन बँकेचे संचालक म्हणून कार्य करताना सहकार क्षेत्रात भरीव योगदान दिले. पुढे १९९५-९६ मध्ये त्यांनी अध्यक्षपद भूषवले. शिवसेनेचे ते पहिले नगरसेवक होते. त्यांच्या पश्चात पत्नी, दोन मुलगे, सुना व नातवंडे असा परिवार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.